Топ-10 богатых жителей Пермского края

Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент ООО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году. С тех пор он его не покидает. В 2021 году издание оценивало состояние Кузяева в 850 млн долларов США. По открытым данным за 2022 год, чистая прибыль его телекоммуникационного холдинга составила более 1,1 млрд рублей. Бизнесмен также контролирует пермский бизнес-парк «Морион» и элитный санаторий «Демидково» в Добрянке, где, по слухам, в октябре останавливался на ночлег президент Владимир Путин во время визита в край.