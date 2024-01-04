Зимняя блокада. Как замерзают садоводства под Петербургом

Жалобы замерзающих жителей деревень региона посыпались уже в канун Нового года. 1 января оказались обесточены десятки жилых зданий в деревне Васкелово, позже о перебоях с теплом и светом сообщили из Иннолово и Аннино. Начали замерзать СНТ «Лесная привилегия» в Виллозском поселении Ломоносовского района Ленобласти. А днём 3 января в садоводствах «Кэт», «Интеркомплекс», «Ройка» и «Гои» у деревни Керро (Куйвозовское сельское поселение Всеволожского района Ленобласти) произошло повторное отключение электроэнергии. Жители сообщают, что до этого электричество отключали в первый раз около семи вечера 1 января, и температура в домах упала почти до ноля градусов, сообщают 47news.