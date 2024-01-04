Зимняя блокада. Как замерзают садоводства под Петербургом

Петербург и Ленобласть сковали аномальные морозы. Синоптики дружно фиксируют рекордные показатели минимальной температуры в регионе — МЧС предупредило о её понижении в городе до −30, а в Ленобласти — до −34 градусов. При этом во многих посёлках и СНТ региона продолжаются перебои с электричеством.
В Новый год — без света и тепла.
Жалобы замерзающих жителей деревень региона посыпались уже в канун Нового года. 1 января оказались обесточены десятки жилых зданий в деревне Васкелово, позже о перебоях с теплом и светом сообщили из Иннолово и Аннино. Начали замерзать СНТ «Лесная привилегия» в Виллозском поселении Ломоносовского района Ленобласти. А днём 3 января в садоводствах «Кэт», «Интеркомплекс», «Ройка» и «Гои» у деревни Керро (Куйвозовское сельское поселение Всеволожского района Ленобласти) произошло повторное отключение электроэнергии. Жители сообщают, что до этого электричество отключали в первый раз около семи вечера 1 января, и температура в домах упала почти до ноля градусов, сообщают 47news.
В СНТ «Блокадник» Рощинского поселения Выборгского района Ленобласти насмерть замёрз капитан ВМФ в отставке Владислав Шевашкевич. Нашедший его родственник предположил, что это произошло, в том числе, и из-за отключений электричества, которого в посёлке нет с 29 декабря.
В сообщениях под опубликованными ЛОЭСК графиками отключений электричества замерзающие жители Вырицы пишут:
«Вырица. Народный проспект, 57. Вчера отключали электричество на час, сейчас отрубили, нам сдохнуть надо всей семьёй при −40???».
«Вырица, пр. Урицкого, сегодня четыре раза выключали электричество, 03.01.24, 16.51, сидим в темноте, в чём проблема???».
Сколько произошло аварий?
По информации Online47, на территории Ленинградской области с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года произошло 58 аварий на объектах топливно-энергетического комплекса. Большинство касались перебоев с электроснабжением. Во Всеволожском районе в этот период зафиксировано 12 аварий, в Кировском 8, в Приозерском 5, в Выборгском районе — 4.
В связи с форс-мажорными случаями губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и областное правительство держат ситуацию на контроле.
Как решить проблему.
Областные власти предложили отделить от населённых пунктов 47-го региона электросети для коттеджных поселков и СНТ. Инициатива призвана помочь обеспечить ресурсом постоянно живущих там людей. По информации 47news, компании «Ленэнерго» власти собираются предложить при участии области начать работу по разделению подстанций и линий, снабжающих населённые пункты, от СНТ и ДНП в 2024 году.
«Это повысит надёжность электроснабжения постоянно проживающих в населённых пунктах жителей региона», — цитирует издание сообщение правительства.
«Ленэнерго» также предложили провести анализ реально используемой мощности СНТ и коттеджных поселков, которая отличается от документально оформленной.
«В большинстве случаев сбои в электроснабжении вызваны превышением потребителями договорной мощности, в том числе в связи с понижением температуры воздуха. Нагрузка на сети СНТ и ДНП превысила технологически допустимую, что и вызвало отключения», — объяснили в администрации Ленобласти причины перебоев.
В областном комитете по ТЭК предложили за потребление неоформленной мощности выставлять штрафы.
Что в соседних регионах?
В соседней Мурманской области таких морозов, как Петербурге, сейчас нет, однако из-за сильного ветра и снегопадов с утра 3 января закрыта дорога к популярному у туристов села Териберка.
«Закрыт проезд А/д Кола Серебрянские Гэс с 32 км −136км (КПП перекрёсток Североморск −3) и А/П Териберка 0−41 км с 06.00», — пишут в VK-паблике «Дорожники Териберки», объясняя это ухудшением погодных условий, сильным ветром и отсутствием видимости. К вечеру того же дня ситуация ухудшилась.
В данный момент дорога остаётся закрытой. О её состоянии можно судить по видео, которое Минтранс Мурманской области разместил в соцсетях.
В Курской области жители целого города — Железноводска — остались без отопления, воды и света.
Об этом накануне утром сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и пишут в соцсетях жители региона. Вечером того же дня электро- и водоснабжение были восстановлены. Роман Старовойт пообещал, что горячая вода в квартирах появится после запуска системы водоснабжения на полную мощность — в первой половине дня 4 января. Аварию он объяснил повреждением подстанции после удара ВСУ.
Смертельный опыт.
Ситуация с отключениями электричества, практически аналогичная той, что наблюдается под Петербургом в эти дни, в середине декабря имела место в Красноярском крае и Республике Хакасии. Люди гибли, пытаясь согреться при помощи бензинового генератора (Берёзовский район ХМАО, погиб глава семейства, жена и ребёнок попали в больницу с отравлением угарным газом), а в селе Малая Ничка (Минусинский район Красноярского края) взорвался газовый баллон, который хозяин принёс с мороза в тёплое помещение.
В нескольких населённых пунктах Хакасии, где сотни домов остались без электроэнергии в 30-градусный мороз, был введён режим ЧС. Причина — сбой в работе трансформаторных подстанций. Но жители замерзающих домов не стали ждать, пока энергетики справятся со всё новыми проблемами с поставками тепла и отправились греться в аэропорт Абакана. Приехавшие целым селом люди заявили, что другого выхода у них не было.
Когда станет тепло?
Аномальные морозы в Петербурге и Ленобласти должны немного отступить после 5 января. По крайней мере, так говорят синоптики. Александр Колесов надеется, что под влиянием циклона в регион придут небольшой снег и повышение температуры — но только до −15… −20 градусов и только вечером 5 января.
Если дома холодно, жители Петербурга могуит обращаться в круглосуточную дежурную службу АО «Теплосеть СПб» (688−46−46), на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» (601−93−93) и ГКУ «Аварийно-восстановительная служба» (409−73−78).
В Ленобласти, по поручению губернатора Александра Дрозденко, еще в прошлом году создан Штаб по отопительному сезону. Обратиться по поводу своей проблемы можно в его VK-паблике и Telegram-канале.