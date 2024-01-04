В Московской области температура воздуха вновь опустилась до минус 30 градусов

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в регионе будет преимущественно без осадков, по области местами может пройти небольшой снег. Днем в пятницу при небольшом снеге температура в Москве может опуститься до минус 18 градусов, по области — до минус 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5−10 м/ с, на дорогах гололедица.