Замглавы Подольска задержан после отключения отопления
Чиновник подозревается в том, что, зная о дефектах на отопительном оборудовании, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.
Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне протестов фермеров
Медведев усомнился, что в таком случае канцлер Германии Олаф Шольц сможет остаться у власти.
Bloomberg оценил последствия возможного конфликта вокруг Тайваня
Вероятная война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП.
Эксперты допустили, что 2024-й станет самым жарким годом
Одна из причин — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Time: Украина лишится еще больше территорий в 2024 году
Снижение политической и материальной поддержки США стало для Украины «сокрушительным ударом».
Главные новости 9 января
Замглавы Подольска задержан после отключения отопления