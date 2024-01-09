Главные новости 9 января

Замглавы Подольска задержан после отключения отопления

Чиновник подозревается в том, что, зная о дефектах на отопительном оборудовании, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.



Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне протестов фермеров

Медведев усомнился, что в таком случае канцлер Германии Олаф Шольц сможет остаться у власти.



Bloomberg оценил последствия возможного конфликта вокруг Тайваня

Вероятная война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП.



Эксперты допустили, что 2024-й станет самым жарким годом

Одна из причин — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.



Time: Украина лишится еще больше территорий в 2024 году

Снижение политической и материальной поддержки США стало для Украины «сокрушительным ударом».