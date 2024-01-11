Диарея и температура выше 39°. В Пермском крае набирает силу грипп А

«Также начинается кашель. Дело в том, что инфекция из носа и ротоглотки спускается вниз, — поясняет Ксения Лысковцева. — Одно из вероятных осложнений при гриппе — пневмония (как и при других ОРВИ). Чаще всего она бывает у курящих, возрастных, малоподвижных пациентов».