Диарея и температура выше 39°. В Пермском крае набирает силу грипп А

В Пермском крае набирает силу грипп А, говорят врачи. По их словам, в этом году у заразившихся этим вирусом людей наблюдается нетипичный симптом. У многих пациентов заболевание протекает с диареей. Подробности в материале perm.aif.ru.
Грипп наступает
По данным Роспотребнадзора, сейчас в Пермском крае снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Его вытесняет грипп А, считают эпидемиологи. Первые случаи заражения вирусом в регионе зафиксировали ещё в ноябре 2023 года. Сейчас он на подъёме и встречается чаще, чем коронавирус, говорят врачи.
«При этом сейчас при гриппе А у пациентов очень часто наблюдается расстройство ЖКТ, которое проявляется в виде диареи. Это один из первых симптомов. Жидкий стул может быть однократным или двукратным», — рассказала perm.aif.ru специалист по медпрофилактике Ксения Лысковцева.
Первые симптомы
Помимо диареи (она наблюдается не у всех пациентов) среди первых симптомов гриппа А высокая температура. Она обычно повышается очень резко в первый день заболевания и может достигать 39 градусов или быть выше.
«Также появляются сильная ломота в теле, боль в мышцах, глазах, надбровных дугах. Особенно тяжело болеют те, у кого нет прививки от гриппа», — рассказывает Ксения Лысковцева.
Следом — кашель
Когда после резкого повышения температура тела начинает снижаться, у человека появляются катаральные явления. Это: насморк, чихание, конъюнктивит, жжение и боль в горле.
«Также начинается кашель. Дело в том, что инфекция из носа и ротоглотки спускается вниз, — поясняет Ксения Лысковцева. — Одно из вероятных осложнений при гриппе — пневмония (как и при других ОРВИ). Чаще всего она бывает у курящих, возрастных, малоподвижных пациентов».
Что делать при гриппе?
При первых симптомах ОРВИ необходимо обращаться за медпомощью. Только врач может поставить диагноз и назначить лекарства. Заниматься самолечением опасно, говорят специалисты. Ведь грипп может протекать очень тяжело.
«Если температура тела 38 градусов и выше, следует вызвать неотложку на дом. Если ниже этих значений — можно самостоятельно подойти в поликлинику по месту жительства», — рекомендует специалист по медпрофилактике.
Насколько опасна диарея?
Во время любого ОРВИ организм теряет влагу. Она выходит в виде пота из-за высокой температуры. Если наблюдается ещё и диарея, то жидкости человек теряет в разы больше. Насколько это опасно?
«Диарея чревата обезвоживанием организма. Но при гриппе А жидкий стул наблюдается один-два раза. Это не может привести к летальному исходу. Однако во время ОРВИ в любом случае необходимо обильное питьё», — говорит Ксения Лысковцева.
Это помогает вывести из организма токсичные вещества, которые образуется во время заболевания.
Напомним, 9 января в поезде Москва — Чита на территории Пермского края умерла 7-месячная девочка, заразившаяся гриппом. Ребёнку стало плохо в пути. Поднялась высокая температура. Затем девочка потеряла сознание и скончалась. Прибывшие на станцию «Кунгур» медики не смогли реанимировать её. Грипп выявили также у мамы и двух братьев скончавшегося ребёнка. Их госпитализировали в больницу Перми. Минздрав Пермского края 10 января сообщил perm.aif.ru, что состояние женщины и мальчиков стабильное.