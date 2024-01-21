В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще столько же пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации.
В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.