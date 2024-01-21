В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ

Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще столько же пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.