Замглавы Минпромторга: странно, что склад Wildberries в Шушарах работал

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры… Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — цитирует его ТАСС.
По словам Евтухова, компания Wildberries уже выплатила компенсацию более 50%, или около 160 тыс., предпринимателей. Сейчас продолжается работа с покупателями, заказы которых были утрачены из-за пожара.
Склад загорелся 13 января. В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге работал незаконно, у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе компании опровергли это и сказали, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЧС РФ с просьбой провести комплексные внеплановые проверки всех складов Wildberries и Ozon по всей стране.
Андрей Цедрик, Санкт-Петербург