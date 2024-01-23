Главные новости 23 января

Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»
Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться.
Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи
В России закрепился федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них.
В РФ запретят отказывать в найме на работу из-за службы в армии
Сейчас такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей
Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей
По данным НБКИ, доля таких займов выросла с обычных 4% до 7%.
Власти поддержали продление обязательной продажи валюты экспортерами
Изначально мера была рассчитана на полгода — до 30 апреля 2024 года. В правительстве сочли, что она показала эффективность и ее действие можно продлить.