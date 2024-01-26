В Крыму подешевели продукты: обзор цен

Этому способствуют увеличение собственного производства, налаживание импорта и комплексные меры, предпринятые властями и региональным управлением Федеральной антимонопольной службы совместно с прокуратурой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минпроме.
Согласно данным Росстата, за неделю — с 16 по 22 января — в среднем по стране яйца куриные подешевели на 1,4%, тушка курицы — на 0,8%, свинина — на 0,3% и помидоры — на 0,3%. При этом картофель и лук подорожали на 0,1%, огурцы — на 0,9%, свекла — на 1,5%, морковь — на 1,9%, капуста — на 2,7%, говядина и баранина — на 0,2% и 0,4% соответственно.
В Республике Крым в основном наблюдается снижение стоимости продуктов из приведенного выше списка. Подорожали только говядина — на 0,5%, баранина — на 0,8% и картофель — на 0,1%. В то же время яйцо куриное подешевело на 8,8%, огурцы — на 13,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%, на морковь — на 1,05%. Стоимость курицы, свинины, а также капусты, лука и свеклы опустилась менее, чем на один процент.
ФАС и прокуратура помогли
«На федеральном уровне прорабатываются различные способы стабилизации цен. В том числе увеличение собственного производства, дополнительный импорт куриных яиц, переход на долгосрочные контракты с целью обеспечения прогнозируемых объемов и стабильных цен», — сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве также подчеркнули, что постепенное снижение цен на куриные яйца наблюдается в регионе уже на протяжении нескольких недель. Так, с 9 января яйцо первой категории подешевело на 34,9 рублей за десяток или на 21,8%.
Резкое снижение цен на огурцы обусловлено падением спроса. Стоимость остальных продуктов практически не изменились, что свидетельствует о наличии достаточных запасов и стабильности поставок данной продукции.
«Производственных мощностей региона, а также объемов продукции, поставляемой с материка, достаточно для покрытия спроса крымчан на куриное яйцо», — отметили в минпроме РК. И добавили, что дополнительной потребности в увеличении поставок в настоящее время не наблюдается.
В регионе представлены преимущественно куриные яйца отечественного производства. Местные торговые сети только прорабатывают предложение зарубежных производителей о поставке куриного яйца в регион, резюмировали в ведомстве.
Курица и яйца: история роста цен
По данным Росстата, средняя стоимость куриных яиц выросла за 12 месяцев 2023 года на 58,97%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, подорожанием горюче-смазочных и упаковочных материалов (+10%), а также ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. В то же время по результатам проведенных проверок ФАС выявила в синхронном повышении цен признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции».
Президент России Владимир Путин назвал столь значительное подорожание данного продукта «сбоем в работе правительства» и заверил, что ситуация будет улучшена благодаря увеличению поставок куриных яиц из других стран. Чтобы нивелировать дефицит и снизить конечную стоимость для потребителя, Минсельхоз России заключил контракты на беспошлинный ввоз крупных партий. А депутат Госдумы Константин Бахарев выразил мнение, что резкий рост цен на яйца в Крыму и других регионах является банальной спекуляцией и не связан с ростом затрат производителей.
В тоже время экономисты считают, что увеличение поставок из-за границы не окажет длительного эффекта, а нулевые импортные пошлины — существенного влияния на конечную цену куриных яиц. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, причиной произошедшего стало не повышение спроса, а стремление монополистов увеличивать собственную прибыль.
Кроме того, эксперты сомневаются в необходимости наращивать поставки куриного мяса из-за рубежа, так как это негативно отразится на качестве представленного на прилавках товара и может негативно отразится на развитии птицеводческой отрасли. По данным Росстата, только за десять месяцев прошлого года стоимость килограмма тушки куриной прибавила в среднем 19,6% в Крыму рост составил 30%.