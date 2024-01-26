В Крыму подешевели продукты: обзор цен

В Республике Крым в основном наблюдается снижение стоимости продуктов из приведенного выше списка. Подорожали только говядина — на 0,5%, баранина — на 0,8% и картофель — на 0,1%. В то же время яйцо куриное подешевело на 8,8%, огурцы — на 13,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%, на морковь — на 1,05%. Стоимость курицы, свинины, а также капусты, лука и свеклы опустилась менее, чем на один процент.