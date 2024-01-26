Главные новости 26 января

В США назвали причину переноса заседания ООН по крушению Ил-76

Заседание Совета Безопасности ООН не было созвано немедленно, так как из Киева поступали самые разные сюжеты и точки зрения о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области.



25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США

Губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону.



Россиян предупредили о подорожании кормов для кошек и собак

Подорожание сырья и ингредиентов привело к росту себестоимости производства кормов.



Синоптик рассказал о погоде в феврале

Россиян ожидают резкие перепады температур и атмосферного давления.



Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и делать фото

Помимо этого, рядом с территорией АЭС запретят проведение культурных и других массовых мероприятий, которые не связаны с деятельностью и строительством станции.