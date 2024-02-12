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На Кубани водитель накопил 200 штрафов на 1 млн рублей

В Приморско-Ахтарском районе у водителя арестовали иномарку из-за неоплаченных штрафов.
Источник: Комсомольская правда

На Кубани у водителя арестовали автомобиль. Мужчина накопил задолженность по неоплаченным штрафам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Неплательщика задержали 8 февраля в Приморско-Ахтарском районе. Госавтоинспекторы и сотрудники ФССП остановили автомобиль Ford. Как выяснилось, водитель не оплатил 200 штрафов.

«В отношении собственника составлен акт ареста транспортного средства», — сообщили в ГИБДД по краю.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что административный штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня исчисления срока отсрочки или срока рассрочки.

штрафы
ГИБДД