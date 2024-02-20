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Главные новости к вечеру 20 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 летчика
Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом еще когда планировал свое грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ.

Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов
Согласно документу, самозапрет можно будет оформить с 1 марта 2025 года, самозапрет через МФЦ заработает с 1 сентября 2025 года.

Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне
Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока.

Польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной
Протестующие в Польше фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной, высыпав на пути зерно из вагонов.

Полиция задержала руководителей Всероссийского общества глухих
О сути претензий пока неизвестно.