Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 летчика
Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом еще когда планировал свое грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ.
Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов
Согласно документу, самозапрет можно будет оформить с 1 марта 2025 года, самозапрет через МФЦ заработает с 1 сентября 2025 года.
Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне
Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока.
Польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной
Протестующие в Польше фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной, высыпав на пути зерно из вагонов.
Полиция задержала руководителей Всероссийского общества глухих
О сути претензий пока неизвестно.
Главные новости к вечеру 20 февраля
Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 летчика