Главные новости к вечеру 20 февраля

Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 летчика

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом еще когда планировал свое грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки РФ.



Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Согласно документу, самозапрет можно будет оформить с 1 марта 2025 года, самозапрет через МФЦ заработает с 1 сентября 2025 года.



Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне

Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока.



Польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной

Протестующие в Польше фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной, высыпав на пути зерно из вагонов.



Полиция задержала руководителей Всероссийского общества глухих

О сути претензий пока неизвестно.