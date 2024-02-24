Координационная группа по вернувшимся из зон конфликтов детям начала работу в Казахстане

В своем выступлении первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров отметил, что после проведения уникальных, как для стран Центральной Азии, так и всего мира, гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа» правительством Казахстана и неправительственным сектором была проделана значительная работа по реабилитации и реинтеграции наших граждан, включая детей.
«Такой уникальный опыт может быть полезен для других стран и реплицирован в проблемных регионах», — подчеркнул Умаров.
Посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что они рады видеть позитивные результаты сотрудничества ЮНИСЕФ, ЕС и Казахстана, направленные на создание условий для успешной адаптации детей в обществе.
«В ходе брифинга представителями комитета по охране прав детей министерства просвещения РК был обозначен основной прогресс в реализации первой фазы проекта по поддержке граждан, вернувшихся из зон конфликтов. Так, в рамках программы 130 казахстанских специалистов были обучены оказывать социально-психологическую помощь семьям и детям, вернувшимся из зон конфликта. На базе Евразийского национального университета имени Л. Гумилева был создан Национальный ресурсный центр по обучению и повышению квалификации подобных специалистов, работающих с возвращенными женщинами и детьми», — сказано в сообщении.
Представителями ЮНИСЕФ был обозначен план работы по второму компоненту программы на 2023−2025 годы.
«Помимо помощи детям, вернувшимся из зон конфликта, участники мероприятия обсудили вопросы укрепления системы защиты детей в Казахстане для обеспечения всех уязвимых детей качественными социальными услугами. Всего в ходе осуществления операций “Жусан” и “Русафа” было возвращено 526 детей», — добавили в казахстанском МИДе.