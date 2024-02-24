Координационная группа по вернувшимся из зон конфликтов детям начала работу в Казахстане

«В ходе брифинга представителями комитета по охране прав детей министерства просвещения РК был обозначен основной прогресс в реализации первой фазы проекта по поддержке граждан, вернувшихся из зон конфликтов. Так, в рамках программы 130 казахстанских специалистов были обучены оказывать социально-психологическую помощь семьям и детям, вернувшимся из зон конфликта. На базе Евразийского национального университета имени Л. Гумилева был создан Национальный ресурсный центр по обучению и повышению квалификации подобных специалистов, работающих с возвращенными женщинами и детьми», — сказано в сообщении.