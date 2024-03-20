Спасение Радимова и сравнение с «Реалом»: что связывало Василия Уткина с «Крыльями Советов»

В «крыльевский» период Василий был одним из тех людей, которые реанимировали карьеру Владислава Радимова. Влад тогда валял дурака в Болгарии, находился в душевном смятении и депрессии и всерьез собирался повесить бутсы на гвоздь — в 25-летнем возрасте. Друзья, в числе которых был Уткин, вытащили футболиста «за уши» и из этого болота и чуть ли не силком втолкнули в «Крылья Советов», где Радимов провел два отличных сезона, после чего перешел в «Зенит», в системе которого благополучно работает до сих пор.