Спасение Радимова и сравнение с «Реалом»: что связывало Василия Уткина с «Крыльями Советов»

19 марта 2024 года ушел из жизни известный спортивный журналист, телекомментатор, блогер, актер Василий Уткин. Корреспондент «КП-Самара» вспоминает о причастности Василия Уткина к «Крыльям Советов».
Дружба с «Крыльями»
В первой половине «нулевых» годов Василий Уткин был довольно плотно связан с самарскими «Крыльями Советов». Связь эта объяснялась довольно просто: он дружил с тогдашним президентом «Крыльев» Германом Ткаченко, а через него и вице-президента «Крыльев» болгарина Яни Димитрова был вхож в круг личностей, связанных с лондонским «Челси» и его владельцем Романом Абрамовичем.
Где там были дружеские отношения, а где рабочие — распознать было сложно, да и незачем. Но о «Крыльях Советов» Василий отзывался неизменно комплиментарно. И вряд ли это было только пиар-отработкой. Тогдашние «Крылья» вообще нравились многим. Герман Ткаченко огласил идею превратить «Крылья Советов» во вторую любимую команду для болельщиков всей страны, вне зависимости от клубной принадлежности. И Василий Уткин, будучи на тот момент без преувеличения самым популярным телекомментатором в стране, немало распространению этой идеи поспособствовал.
«Моя любимая команда»
Накануне финала Кубка России-2004, в котором «Крылья Советов» встречались с грозненским «Тереком», Василий Уткин принял участие в телепрограмме «Что? Где? Когда?», задав вопрос знатокам в качестве телезрителя.
Когда выпал сектор с его вопросом, и на Уткина навели телекамеру, он достал и надел себе на шею шарф «Крыльев Советов».
— Я немного приоденусь. «Что наша жизнь? Игра!» Завтра моя любимая команда впервые в истории может выиграть Кубок России, — объяснил Уткин свой перформанс.
Кубок России в том году «Крылья» не выиграли, зато выиграли бронзовые медали чемпионата. И неудивительно, что именно Уткина пригласили в январе 2005-го года вести церемонию награждения команды медалями, проходившую в Самаре в «МТЛ-Арене». Сам ведущий, впрочем, не стал связывать этот факт с дружескими отношениями с Германом Ткаченко.
— Я веду по четыре-пять мероприятий в месяц, поэтому не удивился этому приглашению. Ценник на мои услуги не меняется от того, знаком ли я лично с устроителями мероприятия, — заявил тогда Уткин.
«Я так ждала тебя, Вова!»
Заплатили тогда Василию или нет — он не рассказывал. Но известно, что на тот момент, несмотря на только что выигранную «бронзу», денег в клубе не было от слова «совсем», и со многими расплачивались обещаниями либо «гарантийными письмами». Так что не исключено, что церемонию он все же провел «по знакомству». И как мог, оживлял затянутую официальную часть, а также придавал футбольный смысл части развлекательной.
По кулуарной информации, один из областных чиновников высказал тогда пожелание, чтобы на церемонию пригласили популярную группу «Виа Гра». Но по каким-то причинам это оказалось невозможным, и «на замену» вышла другая женская группа — «Сливки».
— Я понял, это намек! Знаете, какую команду в Испании называют «сливочной»? Мадридский «Реал»! — погрузил Василий происходящее в футбольный контекст.
С этой церемонией был связана еще одна забавная история, которой поделился Владимир Силантьев, ныне пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга.
— Я тогда работал в «Крыльях» и принимал непосредственное участие в организации торжественной церемонии. Ведущим был Василий Уткин, с которым мы и ранее общались по медийным делам. А я в суматохе за несколько часов до церемонии забыл прислать за ним в гостиницу машину. Когда он приехал в «МТЛ Арену» сам на такси, тут же лукаво поздоровался со мной: «Я так ждала тебя, Вова!», — вспоминает Владимир Силантьев.
Именно это фраза прозвучала не просто так, ведь на мероприятии выступала группа «УмаТурман» с именно этой песней, специально переделанной под чествование «Крыльев Советов».
Уткин и Радимов
В «крыльевский» период Василий был одним из тех людей, которые реанимировали карьеру Владислава Радимова. Влад тогда валял дурака в Болгарии, находился в душевном смятении и депрессии и всерьез собирался повесить бутсы на гвоздь — в 25-летнем возрасте. Друзья, в числе которых был Уткин, вытащили футболиста «за уши» и из этого болота и чуть ли не силком втолкнули в «Крылья Советов», где Радимов провел два отличных сезона, после чего перешел в «Зенит», в системе которого благополучно работает до сих пор.
Радимов и Уткин много лет и впоследствии сохраняли дружеские отношения и «подкалывали» друг друга в соцсетях.
— Покойся с миром и спасибо за все, друг! — отреагировал Владислав Радимов на печальное известие, опубликовав в соцсети фото с их последней встречи.
«Спасибо за все»
В ПФК «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Уткина.
— На голосе Василия выросло множество любителей футбола и болельщиков нашей команды, — отметили в самарском футбольном клубе.
Памятный пост опубликовал в своих соцсетях и ФК «Акрон».
— Огромная утрата для спортивной журналистики. Спасибо за все, Василий, — такие слова медиаслужба тольяттинского клуба опубликовала под видеозаписью, в которой Василий Уткин лестно отзывался о кубковом походе «Акрона» в сезоне 2022/2023.