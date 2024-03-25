Москалькова возложила цветы к мемориалу у «Крокуса»

Москалькова прибыла в понедельник в стихийному мемориалу, организованному около здания «Крокус сити холла», и возложила цветы с сотрудниками своего аппарата.
«Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека», — сказала Москалькова журналистам около здания «Крокус сити холла», отметив, что произошедшее «кровавый, бесчеловечный теракт и чудовищное событие».
Омбудсмен сообщила, что развернута круглосуточная горячая линия. «В нашем чате уполномоченных по правам человека в субъектах РФ есть информация о каждом из других регионов страны, чтобы мы могли подключиться к помощи и поддержке», — сказала она.
Уполномоченный по правам человека выразила слова благодарности медикам, МЧС, спецслужбам, которые спасали людей в «Крокус сите холле».
«Сегодня то время, когда каждый из нас должен осмыслить происходящее и понять, что в это время нет несопричастных к специальной военной операции, что сегодня наступило совсем другое время для каждого из нас — гражданского, военного. Каждый должен понимать, что время расслабления прошло», — отметила Москалькова.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.