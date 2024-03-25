Москалькова возложила цветы к мемориалу у «Крокуса»

«Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека», — сказала Москалькова журналистам около здания «Крокус сити холла», отметив, что произошедшее «кровавый, бесчеловечный теракт и чудовищное событие».