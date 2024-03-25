На помощь пострадавшим в «Крокусе» собрали почти 1 млрд руб

ВТБ, «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум Банк, Газпромбанк, Почта банк и ряд других банков также пообещали списать задолженности по кредитам пострадавшим во время теракта. В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что у банка есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях.