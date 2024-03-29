В омском аэропорту рассказали, куда смогут улететь омичи этим летом

В Москву омичи смогут летать семь раз в день — ежедневные рейсы будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа». В Санкт-Петербург также можно улететь ежедневно — авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер».
В Сочи из Омска рейсы запускают авиакомпании «Якутия», «ИКАР», «Северный ветер», «СмартАвиа», «НордСтар», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».
Авиакомпания «Азимут» продолжит летать по направлению Омск — Уфа — Минеральные Воды. Также в Минводы омичей доставит авиакомпания «Ред Вингс». Этим же перевозчиком можно будет слетать в Екатеринбург.
Авиакомпания S7 Airlines с мая станет чаще летать в Новосибирск, а с июня рейсы туда планируются ежедневно три раза в день. Также в расписании остается рейс до Иркутска.
Авиакомпания «Северный ветер» доставит омичей в Казань и в Махачкалу. Первый вылет в столицу Дагестана запланирован на 28 апреля 2024 года.
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет летать из Омска в Тобольск, Казань, Абакан, Самара, Горно-Алтайск.
Северные направления представлены следующими городами: Якутск (авиакомпания «Якутия»), Норильск (авиакомпания «НордСтар»), у авиакомпании «Ямал» — Салехард, Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, у авиакомпании «Ютэйр» — Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.
В Омском аэропорту также напомнили список субсидированных рейсов: авиакомпания «ЮВТ Аэро» — Абакан, Горно-Алтайск, Самара, Тобольск; авиакомпания «Рэд Вингс» — Екатеринбург и Минеральные Воды; авиакомпания «Ямал» — Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард; авиакомпания «Ютэйр» — Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск; авиакомпания «Азимут» — Уфа; авиакомпания «Северный ветер» — Казань.
Международные регулярные рейсы будут осуществляться в Астану ежедневно (авиакомпания Qazaq Air) и в Баку — авиакомпанией «ИрАэро» по вторникам. В Ташкент и Наманган омичей доставит авиакомпания «Узбекистан Эйрвейс».
В рамках чартерной программы омичи смогут отправиться в Турцию (Анталья) авиакомпаниями Turkish Airlines и «Азур Эйр». Последняя также будет доставлять омичей в Египте (Хургада). В апреле также состоятся два рейса на Пхукет, но отмечается, что данная полетная программа, стартовавшая в прошлом году, завершается.