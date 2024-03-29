В омском аэропорту рассказали, куда смогут улететь омичи этим летом

В рамках чартерной программы омичи смогут отправиться в Турцию (Анталья) авиакомпаниями Turkish Airlines и «Азур Эйр». Последняя также будет доставлять омичей в Египте (Хургада). В апреле также состоятся два рейса на Пхукет, но отмечается, что данная полетная программа, стартовавшая в прошлом году, завершается.