В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

«Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, — не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена», — говорится в постановлении.