В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Полгода до пересдачи
Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.
«Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, — не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена», — говорится в постановлении.
Аналогичные правила распространяются на пересдачу практического экзамена.
Ученики автошкол теперь будут допущены к экзаменам только в том случае, если школа получит лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям. За этим будет следить ГИБДД.
Нужен СНИЛС
В постановлении отмечается, что теперь для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидат должен предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета.
Исключения — когда заявителями являются сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД РФ, и также члены их семей. Также исключения — иностранцы, не имеющие СНИЛС.
В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать его самостоятельно.
Также теперь необходимо предоставлять заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Повестка не даст получить права
«Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя», — говорится в постановлении.
Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ.
Также с 1 апреля приостанавливается выдача водительских прав или экзамен, если истек срок медицинского заключения и если кандидат заявит в ГИБДД, что не может прийти в назначенный день.
Кроме того, в постановлении указывается, что экзамен и выдача прав могут быть приостановлены, если в отношении кандидата приняты временные меры для обеспечения его явки в военкомат по повестке.
Зарубежные права будут действовать год
«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения… признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», — говорится в документе.
Согласно изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.
По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года с 1 апреля или с «даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства».