В Институте русского языка сменили ректора

«Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», — заявила Трухановская.