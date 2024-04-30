Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных

Во Франции наблюдается проблема с загруженностью тюрем. ЕСПЧ неоднократно осуждал страну за плохие содержания в местах лишения свободы, в частности, их перенаселенность. Одно из последних решений было вынесено в начале июля 2023 года. Суд тогда постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.