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Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных

ПАРИЖ, 30 апр — РИА Новости. Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023 года, следует из данных, опубликованных во вторник французским министерством юстиции.

Источник: © РИА Новости

«Цифры на 1 апреля 2024… Тюремные заключенные — 77 450», — сказано в докладе.

Из доклада французского минюста следует, что на текущий момент число заключенных значительно превышает примерно 61,5 тысячи мест, на которые рассчитана пенитенциарная система.

Таким образом общая загруженность в местах лишения свободы составляет 125,8%, при этом в ряде тюрем этот показатель превышает 200%.

Во Франции наблюдается проблема с загруженностью тюрем. ЕСПЧ неоднократно осуждал страну за плохие содержания в местах лишения свободы, в частности, их перенаселенность. Одно из последних решений было вынесено в начале июля 2023 года. Суд тогда постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.

Ранее инспектор по местам лишения свободы Доминик Симоно в своем ежегодном отчете раскритиковала правительство за бездействие в решении вопроса переполненности тюрем и пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания, отметив, что из-за отсутствия мест заключенным приходится жить по трое в одной камере, на каждого приходится менее одного квадратного метра, а в камерах полно крыс, тараканов и клопов.

На фоне проблемы правительство заявляло о планах по созданию дополнительных 15 тысяч мест в пенитенциарных учреждениях к 2027 году.