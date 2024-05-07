Не первый взгляд: в РФ резко вырастет количество «штрафных» камер

Контракты по установке и обслуживанию интеллектуальных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД на протяжении последних 10 лет реализуются во многих регионах различными участниками рынка, отметили в «Ростелекоме». Более пяти лет большая часть проектов проходит по инвестиционно-сервисной модели, при которой регион не закупает оборудование в собственность, а получает услугу установленных и круглосуточно работающих комплексов и оплачивает ее в рассрочку на протяжении трех-пяти лет, рассказали в пресс-службе компании. При этом можно отметить, что количество контрактов и их объем в течение последних пяти лет держится на стабильно высоком уровне, а регионы активно внедряют и обновляют оборудование, сказал представитель организации.