Праздник мужества и патриотизма: в Казахстане отмечают День защитника Отечества

Сегодня во всех уголках страны проводят торжественные мероприятия в честь защитников Родины. Помимо парадов и праздничных концертов, устраиваются исторические реконструкции и открытые уроки для школьников, открываются тематические выставки, возлагаются цветы к воинским памятникам и мемориалам.

День защитника Отечества казахстанцы стали праздновать относительно недавно. 12 лет назад эту дату внесли в число государственных праздников, с тех пор 7 мая — выходной день.

Отсчет своей истории праздник ведет со дня провозглашения Декларации о суверенитете. 25 октября 1991 года был создан Государственный комитет обороны Казахской ССР. После комитет был преобразован в министерство обороны Республики Казахстан — перехода к полностью индивидуальному решению оборонных вопросов республики.

7 мая 1992 года указом президента, на основании которого имущество Вооруженных Сил, находящихся на территории Казахстана, было передано под контроль республики. Как президент республики принял командование вооруженными силами в качестве Верховного главнокомандующего. В связи с созданием Вооруженных Сил Республики Казахстан 7 мая было объявлено Днем защитника Отечества.

В 2012 году Главой государства был подписан Закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан “О праздниках в Республике Казахстан”, согласно которому 7 мая — День защитника Отечества — стал государственным праздником.

В Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии. В частности, Вооруженные силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления Военно-морских сил. Десантно-штурмовым войскам отведена роль резерва Верховного главнокомандующего.

Военно-техническое сотрудничество на всех возможных векторах — это изначальная политика Казахстана с момента провозглашения независимости в 1991 году. К ключевым партнерам, несомненно, относится Россия, с которой заключен военно-политический альянс, но это не мешает Республике сотрудничать по военно-политической линии с НАТО. В частности, Казахстан входит в совет Евроатлантического партнерства и участвует в программе «Партнерство ради мира».