Праздник мужества и патриотизма: в Казахстане отмечают День защитника Отечества

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Военнослужащие Казахстана и офицеры в запасе отмечают свой профессиональный праздник — День защитника Отечества.
Сегодня во всех уголках страны проводят торжественные мероприятия в честь защитников Родины. Помимо парадов и праздничных концертов, устраиваются исторические реконструкции и открытые уроки для школьников, открываются тематические выставки, возлагаются цветы к воинским памятникам и мемориалам.
В 2024 году праздник выпадает на вторник, и согласно приказу правительства, последующие дни — 8 и 9 мая — казахстанцы смогут отдохнуть дополнительные дни.
История праздника
Отсчет своей истории праздник ведет со дня провозглашения Декларации о суверенитете. 25 октября 1991 года был создан Государственный комитет обороны Казахской ССР. После комитет был преобразован в министерство обороны Республики Казахстан — перехода к полностью индивидуальному решению оборонных вопросов республики.
7 мая 1992 года указом президента, на основании которого имущество Вооруженных Сил, находящихся на территории Казахстана, было передано под контроль республики. Как президент республики принял командование вооруженными силами в качестве Верховного главнокомандующего. В связи с созданием Вооруженных Сил Республики Казахстан 7 мая было объявлено Днем защитника Отечества.
Герой Советского Союза, Халык Кахарманы (Народный герой — Sputnik), генерал-полковник Сагадат Нурмаганбетов первым возглавил оборонное ведомство независимого Казахстана.
Военная структура Казахстана
В Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии. В частности, Вооруженные силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления Военно-морских сил. Десантно-штурмовым войскам отведена роль резерва Верховного главнокомандующего.
В 2022 году был подписан Указ «О создании командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан».
Развитию Вооруженных Сил, повышению их боеспособности в Казахстане уделяется постоянное внимание, принимаются меры для дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих. Престиж воинской службы в Республике достаточно высок, и служба в армии для многих молодых людей служит первой ступенькой для карьеры в силовых структурах.
По традиции в День защитника Отечества президент Казахстана (который является Верховным главнокомандующим) издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим. По всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.