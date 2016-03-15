Россия уходит из Сирии: что дальше

Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже были заложены в бюджет самого Министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии, а более эффективного способа подготовки, оттачивания военного мастерства, чем реальные боевые действия, ещё никто не придумал. И в этом смысле лучше использовать, расходовать, тратить моторесурс и боезапас в бою, чем на полигоне. И вы, профессионалы, понимаете это как никто другой.

Владимир Путин президент России на встрече с военнослужащими ВВС России 17 марта