Россия уходит из Сирии: что дальше

Укрепило позиции сирийского президента Башара Асада. До российского вмешательства сирийские правительственные войска теряли позиции, несмотря на военную поддержку со стороны Ирана и ливанской Хезболлы.
Режим Асада был на грани краха: боевики после захвата провинции Идлиб, готовили наступление на Латакию — главный порт Сирии и место компактного проживания алавитов, опоры режима. Российские бомбардировки спасли Аcада от свержения, а Сирию — от распада. Правительственным войскам даже удалось осадить Алеппо — столицу оппозиции.
Мы провели огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии – об этом я ещё говорил, выступая в Организации Объединённых Наций по случаю 70-летия ООН, – укрепили её вооружённые силы, и сегодня они в состоянии не просто сдерживать террористов, а вести против них успешные наступления. Сирийская армия овладела стратегической инициативой и продолжает очищать свою землю от террористических банд.
Главной целью российских бомбардировок, по заявлениям Министерства обороны, были террористы «Исламского государства» (деятельность группировки в России запрещена). Впрочем, по мнению иностранных наблюдателей, России, на самом деле бомбила не ИГИЛ, а позиции сирийских повстанцев, которых в России тоже считают экстремистами.