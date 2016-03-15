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Россия уходит из Сирии: что дальше

14 марта президент России Владимир Путин приказал вывести основную часть российской авиационной группировки из Сирии. По мнению президента, войска свои задачи выполнили.

Фото© РИА "Новости"
1.Как российское вмешательство изменило расклад сил в Сирии2.Каковы военные потери России3.Сколько Россия потратила на операцию4.Значит ли вывод войск то, что Россия больше не воюет в Сирии
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Как российское вмешательство изменило расклад сил в Сирии

Укрепило позиции сирийского президента Башара Асада. До российского вмешательства сирийские правительственные войска теряли позиции, несмотря на военную поддержку со стороны Ирана и ливанской Хезболлы.

Режим Асада был на грани краха: боевики после захвата провинции Идлиб, готовили наступление на Латакию — главный порт Сирии и место компактного проживания алавитов, опоры режима. Российские бомбардировки спасли Аcада от свержения, а Сирию — от распада. Правительственным войскам даже удалось осадить Алеппо — столицу оппозиции.

Мы провели огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии – об этом я ещё говорил, выступая в Организации Объединённых Наций по случаю 70-летия ООН, – укрепили её вооружённые силы, и сегодня они в состоянии не просто сдерживать террористов, а вести против них успешные наступления. Сирийская армия овладела стратегической инициативой и продолжает очищать свою землю от террористических банд.
Владимир Путин
президент России

Главной целью российских бомбардировок, по заявлениям Министерства обороны, были террористы «Исламского государства» (деятельность группировки в России запрещена). Впрочем, по мнению иностранных наблюдателей, России, на самом деле бомбила не ИГИЛ, а позиции сирийских повстанцев, которых в России тоже считают экстремистами.

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Каковы военные потери России
Справка
Все про инцидент с Турцией. Коротко24 ноября над турецко-сирийской границей турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.

Официально подтверждена гибель восьми военнослужащих:

Федор Журавлев (официально смерть подтверждена 17 марта).

Олег Пешков (пилот сбитого Турцией бомбардировщика Су-24).

Александр Позынич (морской пехотинец, погибший во время спасательной операции по поиску штурмана сбитого бомбардировщика).

Иван Черемисин (военный советник, погиб 1 февраля).

Вадим Костенко (по официальной версии, причина смерти самоубийство из-за девушки).

Офицер российских сил специальных операций при наведении ударов российских самолетов на цели ИГИЛ в районе Пальмиры Александр Прохоренко (вызвал огонь на себя после того, как был обнаружен террористами и окружен, о смерти сообщили 24 марта, 11 апреля присвоено звание героя России).

Сергей Чупов (офицер 46 Отдельной бригады оперативного назначения Внутренних войск МВД России, погиб 8 февраля от осколочного ранения, официального сообщения не было).

Два члена экипажа ударного вертолета Ми-28Н, разбившегося 12 апреля (не был сбит).

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Сколько Россия потратила на операцию

Не менее 33 миллиардов рублей. По словам президента России Владимира Путина, основная часть средств — из бюджета Министерства обороны.

Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже были заложены в бюджет самого Министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии, а более эффективного способа подготовки, оттачивания военного мастерства, чем реальные боевые действия, ещё никто не придумал. И в этом смысле лучше использовать, расходовать, тратить моторесурс и боезапас в бою, чем на полигоне. И вы, профессионалы, понимаете это как никто другой.
Владимир Путин
президент России на встрече с военнослужащими ВВС России 17 марта

Ранее, эксперты издания РБК называли цифру в 38 млрд рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл неверной: «Нет, это не совпадает (с нашими данными), вам лучше узнать у уважаемого издания, откуда ему известно о таких тратах».

4
Значит ли вывод войск то, что Россия больше не воюет в Сирии

Совсем нет. Количество переброшенных из Сирии в Россию военных самолетов описывается как «основная часть» без указания точного числа даже в отдельных сообщениях об их возвращении. По подсчетам Института исследования войны, Россия вывела меньше половины воздушного флота, что позволяет говорить лишь о снижении интенсивности бомбардировок, а не выходе из войны.

На встрече с военнослужащими 17 марта Владимир Путин заявил, что российские пункты базирования Тартус и Хмеймим продолжат работу, а «компоненты противовоздушной обороны, включая комплексы ближнего действия “Панцирь” и дальнего действия “Триумф С-400”, будут нести постоянное боевое дежурство».

Более того, Россия продолжит оказывать финансовую и военную помощь сирийскому правительству, а в случае необходимости оперативно увеличит группировку российских войск.

И конечно, если потребуется, то Россия буквально за несколько часов способна нарастить свою группировку в регионе до размеров, адекватных складывающейся обстановке, и использовать весь арсенал имеющихся у нас возможностей.
Владимир Путин
президент России
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