Экономисты оценили решение Центробанка опустить ключевую ставку до 14%

В ЦБ пообещали, что в 2022 году ставка может быть ещё понижена. При этом регулятор опубликовал новый прогноз по инфляции: в 2022 году цены вырастут на 18−23%, в 2023-м — на 5−7%. К целевому показателю в 4% инфляция должна вернуться в 2024 году, полагают в ЦБ.
По прогнозу регулятора, ВВП России по итогам 2022 года упадёт на 8−10%. В 2023-м российская экономика перейдёт к постепенному росту в условиях структурной перестройки, однако ВВП в целом либо сократится максимум на 3%, либо будет нулевым. В 2024 году показатель вырастет на 2,5−3,5%, считают в ЦБ.
Ранее аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский указал, что в последнее время инфляция значительно замедляется, и спрогнозировал снижение ставки до 15%. Эксперт привёл данные Росстата, из которых следует, что еженедельная инфляция в России к 15 апреля достигла 0,2%. В итоге темп увеличения потребительских цен замедлился с начала месяца примерно в пять раз, добавил Дужинский.
Комментируя снижение ключевой ставки до 14%, экономист Валерий Миронов отметил, что кроме положительных аспектов от снижения ставки, у неё есть и негативные — например, снижение импорта.
«Благодаря введению ограничений по вывозу металла и валюты за рубеж ситуация в экономике облегчилась. Хоть в долгосрочном плане стало хуже из-за невозможности закупать импортное оборудование, в краткосрочном плане стало легче бороться с кризисом. Ради сохранения стабильности пришлось настолько поднять ключевую ставку, что денежно-кредитная политика для стимулирования роста и выхода на новые рынки, не работала», — заявил он.
По его словам, высокая ставка хоть и сделала кредиты очень дорогими, но позволила предотвратить отток денег из банковской системы. Все деньги, которые люди сняли, чтоб хранить «под подушкой» или поменять на доллары, вернулись в банки.
«Теперь ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, чтобы заработала бюджетная политика, у которой есть свои проблемы. Бюджет дал большие кредитные отсрочки по налогам на этот год. В этом году бюджет будет дефицитным. Поэтому надо смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддержать импортозамещение. Но если сильно снижать, то это вызовет инфляцию. Нужно смотреть за динамикой спроса, чтоб люди не почувствовали, что у них есть лишние деньги, и не начали закупаться впрок», — отметил экономист.
Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в 2022 году составит 1,6 трлн рублей.
Также Миронов отметил, что укрепление рубля говорит о низком спросе на импорт. Доллар нужен прежде всего, чтобы оплачивать импортные товары. Но 29 апреля американская валюта упала ниже 71 рублей. Следовательно, ослаблен спрос на импорт, и инфляция не будет ускоряться.
«В таких условиях ЦБ не боится снижать ставку, чтобы экономика как-то шевелилась и развивалась. Компании должны брать кредиты, развивать импортозамещение, выходить на внешние рынки. Кроме спасения, пора уже думать и о выходе из ступора, в котором находится наша экономика», — резюмировал эксперт.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов подтвердил, что ситуация в российской экономике стабилизировалась, хоть и остаётся далёкой от идеала.
«Сегодняшнее снижение действительно ожидалось экспертами. Очевидно, что ажиотажный спрос на валюту, ажиотажное повышение цен, вызвавшее всплеск инфляции, ЦБ смог преодолеть. Теперь он ищет новый формат ключевой ставки и параметров денежно-кредитной политики, которые сможет применять в условиях новой реальности», — рассказал он.
По словам экономиста, нынешняя ситуация в российской экономике «нашла новую форму стабильности». Она не лучше той, которая была до февраля 2022 года, — положение стало более тяжёлым. Но в условиях применяемых инструментов денежной политики такая ставка оптимальна.
«Сложно сейчас сказать, как поведёт себя ставка в дальнейшем. Как и непредсказуемо поведение экономики в условиях всё новых и новых санкций, продолжающегося тяжёлого диалога о формах оплаты за российские товары и разморозке активов. Всё это будет влиять на ставку в дальнейшем», — добавил Климанов.
В конце февраля на экстренном заседании Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. Решение объяснили внешними условиями для РФ, которые в последнее время «кардинально изменились». 8 апреля регулятор снизил показатель до 17% и уточнил, что не исключает и дальнейшего понижения.
В марте инфляция набрала рекордную скорость и выросла с февральских значений в 1,17 до 7,61%. Годовой рост потребительских цен увеличился с 9,15 до 16,69%. Похожая инфляция в России наблюдалась в постдефолтном 1999 году, когда показатель достигал 8,38%.