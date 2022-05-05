FT: Российская экономика выдержит вероятное нефтяное эмбарго ЕС

«Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся еще выше, что позволит России легче выдержать удар, и значительно увеличит нагрузку на экономику Европы, которая получает из России 30% необходимой ей нефти», — считают аналитики. По их мнению, в случае введения эмбарго европейским странам придется столкнуться с увеличением потребления ближневосточной нефти, что повлечет за собой корректировку производства на предприятиях региона.
Наиболее вероятными получателями любых излишков российской нефти станут покупатели в азиатских государствах. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая уже покупают больше углеводородов, хотя крупные государственные трейдеры избегают закупок из-за угрозы западных санкций.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5−10 лет.