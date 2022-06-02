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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

«Ростех» планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году

АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных типов, а к 2030-му — более 500, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, чьи слова привела турецкая газета Star.

Источник: © РИА Новости

Он пояснил, что речь идет о лайнерах, построенных с использованием российских высоких технологий. Такие машины, как МС-21, Ту-214 и Ил-114 уже находятся в высокой степени готовности.

Чемезов также рассказал, что сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 Суперджетов, с 2024-го Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 20 машин этой марки в год.

Комментируя отказ Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию, глава «Ростеха» отметил, что «в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей», чем для нашей страны.

Кроме того он напомнил, что из-за санкций поставщикам пришлось утилизировать различную дорогостоящую продукцию, произведенную для России,

«Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Он отметил, что поставщики потеряли большой рынок сбыта, но для России это не «смертельная» ситуация.

Накануне Объединенная авиастроительная корпорация объявила о слиянии с предприятиями «Сухой» и «МиГ». Эта реорганизация завершила один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход к двухуровневой структуре управления.

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