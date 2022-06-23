Появились новые способы снизить выплаты по ипотеке: Как сократить платёж по кредиту

Какие изменения произошли в банках
На этой неделе банки начали выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях. Ставки опустились ниже 7%. Для зарплатных клиентов условия предлагают ещё более выгодные.
При этом остальные базовые условия льготной ипотеки не изменились. В частности, максимальная сумма кредита по-прежнему составляет двенадцать миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до шести миллионов рублей — для остальных регионов страны.
Впрочем, теперь банки стали давать клиентам и дополнительные возможности для получения кредита. Например, можно оформить ипотеку на особых условиях и с лимитом до 30 миллионов рублей. Это значительно расширяет возможности для покупки квартир в новостройках.
— Сейчас мы видим, что ситуация в сфере кредитования меняется. Нынешнее снижение ставки по ипотеке стало возможным благодаря плавной динамике снижения ключевой ставки рефинансирования. Сейчас клиенты могут воспользоваться несколькими механизмами регулирования своих ипотечных договоров, — рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Как теперь можно снизить платёж по кредиту
Сейчас основным инструментом снижения выплат остаётся рефинансирование. Причём как в своём банке, так и с переходом в другой банк. При этом, отметил Павел Сигал, условия могут различаться. Ещё один популярный инструмент — реструктуризация по существующему договору. В нынешней ситуации банки активно сотрудничают с клиентами, корректируя условия договоров на взаимовыгодных условиях.
— Есть несколько вариантов, как в нынешних условиях можно снизить платёж по кредиту. Так, сами банки могут объявлять о своих спецпрограммах: ранее выданные кредиты под высокие проценты пересматриваются, клиентам предлагается более низкая ставка. Сейчас такие инструменты постепенно вводят крупнейшие отечественные финансовые организации. Банки также могут предложить как кредитные каникулы, так и пересмотр договора со снижением ежемесячных выплат или ставки по кредиту, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Ещё один способ — найти альтернативы. Обратиться не в свой банк, а в другие, где ставки уже ниже. Собрав всю нужную информацию по таким предложениям, можно прийти в свой банк и показать, что конкуренты предлагают заёмщику более приемлемые условия. Банк может в такой ситуации пересмотреть условия кредита и предложить более низкую ставку по действующему договору. Такую рекомендацию дал Артём Деев.
— Сократить ежемесячные платежи можно, если пересмотреть сроки договора. При увеличении срока выплат и размер платежей может быть снижен. Также возможно отказаться от ранее навязанных продуктов. От страховки, например, если она оформлялась в компании, с которой сотрудничает банк. Кредитная организация не имеет права навязывать услуги только одной страховой компании. Можно оформить более дешёвую страховку в другой организации, которую найдёт сам клиент, — добавил Артём Деев.
Чтобы действительно получить выгоду от рефинансирования, новый процент должен быть значительно более низким, чем текущий. В случае с ипотекой это снижение как минимум на 2% годовых, при условии, что кредит выплачивается не больше трёх лет. Поскольку в первую очередь заёмщик всегда платит проценты, а потом уже постепенно начинает закрывать тело долга. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
— Рефинансирование кредита в последние два года стало довольно простой операцией. Нужно просто отправить заявки в несколько банков. При этом можно сделать запрос и в тот, который кредит выдал, и ждать решения по ставке, попутно сравнивая условия. При частичной оплате кредита важно понимать, что в данный момент интереснее заёмщику: заплатить как можно меньше в общей сложности или сократить сумму ежемесячного платежа. Если интереснее заплатить меньше процентов, то нужно сокращать срок займа. Если же в моменте хотелось бы платить меньше каждый месяц, то нужно сокращать величину ежемесячного платежа. Подходящую опцию можно спокойно выбрать в банке, — добавил Николай Вавилов.
Кроме того, сейчас имеет смысл присмотреться к новым льготным программам. Банки теперь предлагают такие продукты, которых раньше не было в принципе. Например, льготные кредиты для представителей определённых профессий, семей с детьми, на определённые цели. Например, на завершение строительства дома. Там условия могут быть более выгодными, чем при обычном рефинансировании.
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