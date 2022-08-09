В Италии компания начнет перерабатывать мусор для замены газа из России

Итальянская компания Maire Tecnimont работает над новым решением по снижению зависимости страны от природного газа из России. В компании считают, что переработка мусора поможет Риму заменить российское топливо, пишет Bloomberg.
Проект Green Circular District предусматривает извлечение углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива.
По словам главного исполнительного директора компании Алессандро Бернини, ежегодно на свалках страны выбрасывается около 16 млн тонн отходов, которые не подлежат вторичной переработке.
«Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранной энергетики. С десятью установками, способными перерабатывать 600 тыс. тонн в год каждая, за пятилетний период эти установки могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения итальянской сети в целом», — сказал он.
Так, в конце июля итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году.
Компания уже заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. Помимо этого рассматривается возможность заключить контракты с Ливией, Анголой и Мозамбиком. Все это, как считают в Eni, достижение к 2025 году альтернативных поставок газа в объеме до 20 млрд куб. м фактически покроет 100% годового импорта российского газа.
В марте Eni анонсировала выход из проекта газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию с Турцией, в котором ей принадлежит 50%.
Eni 27 июля сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок — объем будет снижен с примерно 34 млн до 27 млн куб. м в сутки. До событий на Украине и введения антироссийских санкций поставки российского газа в Италию составляли 63 млн куб. м в сутки, сообщала La Stampa. Однако впоследствии «Газпром» снизил объемы.
Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Европу. Сокращать поставки по нему «Газпром» начал с середины июня из-за того, что Siemens не вернула с ремонта в Канаде турбину.
Страны ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15%. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в будущем Евросоюз откажется от всех видов топлива, которое закупает в России.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, счел, что «разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует».