16:06 (мск), источник: Известия
Национальное зерно: как трудности с удобрениями отразятся на урожае в РФ
Замедление темпов закупки может повлечь снижение объемов сельхозпродукции в будущем году.
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Минсельхоз не исключает снижения объема урожая в России в 2023 году из-за уменьшения внесения удобрений. Это связано с дефицитом оборотных средств у аграриев. В Российской ассоциации производителей удобрений считают, что сложившаяся ситуация не должна раскачать цены. Предельная стоимость минеральных удобрений установлена рекомендациями ФАС, а торговая политика производителей обязана соответствовать этим показателям. Для решения финансовых проблем аграрии ждут от государства помощи. Подробности — в материале «Известий».
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на недавнем заседании правительства заметил: темпы закупок минеральных удобрений аграриями РФ снижаются с августа. Это может привести к уменьшению урожая будущего года.
— Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев, — сказал Патрушев. — Как результат — с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению и, главное, может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года.
По словам министра, аграрии уже приобрели 4,4 млн т минеральных удобрений. Патрушев напомнил, что «научно обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 кг на гектар». «В 2019 году показатель составлял 46 кг, в 2022 году должны превысить 60 кг», — сказал он.
Как заявили «Известиям» в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весенний сев.
— На сегодняшний день аграрии страны приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года, — рассказывают в РАПУ. — Притом что в прошлом году, благодаря мерам производителей минеральных удобрений по повышению доступности своей продукции для аграриев, был зафиксирован рекордный рост приобретения — почти 20% к предыдущему году.
Глава Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве Елена Семенова уверена, что ситуация вокруг удобрений всё же не окажет значительного влияния на урожайность.
— Были послеперестроечные периоды, когда в стране вносили в разы меньше удобрений, чем сегодня, и урожай был, — рассказывает Елена Семенова. — Хотя пострадать сильно всё-таки могут производства с гидропонным внесением удобрений, где требуются их особые виды: овощеводство закрытого грунта, интенсивные сады с капельным внесением. Плановое внесение удобрений сегодня значительно отстает от необходимого, вынос питательных веществ из почвы у нас много лет уже преобладает.
Аграрии ищут альтернативные варианты, чтобы предотвратить кризисную ситуацию, которая может привести к снижению урожайности.
— Миксование удобрений позволяет снизить затраты на питание растений до 30%. Тем не менее риски снижения урожайности в будущем году остаются, — рассказал заместитель директора по развитию компании «Лилиани» Юрий Игнатов.
Справка «Известий»
Доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене на пшеницу в 2019 году составляла не более 13,5%, приводит Российская ассоциация производителей удобрений расчеты Минсельхоза.
Затраты на минеральные удобрения в цене хлебобулочных изделий и других социально значимых продуктов, по оценке консалтинговой компании EY, не превышают 1−2%. Повышение цены на сельскохозяйственную продукцию не имеет прямой зависимости от цены на минеральные удобрения, информируют в Минпромторге. По оценке ведомства, затраты на минеральные удобрения составляют в общих затратах на производство сельхозпродукции около 7,4% (картофеля — 8,4%, зерновых культур — 13%, на подсолнечник — порядка 7,2%, в хлебе — не более 1%).
Руководитель направления «Растениеводство» в «ГК Интерагро» Наталья Давыденко уточняет, что без удобрений невозможно вырастить качественный урожай в интенсивном овощеводстве. Любое повышение цены будет влиять на себестоимость продукции, отмечает она.
— У нас существуют разногласия между ценой реализации от хозяйства и ценой реализации в сети, — говорит Давыденко. — Процент затрат на удобрения в самой структуре затрат на производство продукта не сильно велик, но этот процент влияет на себестоимость и стоимость конечного продукта на полках магазинов — он может подорожать не меньше чем на 10%.
В настоящее время некоторые сельхозпроизводители в результате роста цен на минеральные удобрения уже вынуждены прибегать к сокращению норм внесения, что чревато в будущем снижением урожайности и валового сбора. Об этом «Известиям» сообщили сами участники аграрного рынка.
— При уменьшении внесения фосфорных удобрений снижение урожайности происходит постепенно по нарастающей в течение нескольких лет, — разъясняет в этой связи гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. — А при недостаточном внесении азотных удобрений негативные последствия скажутся на урожае в первый же год.
Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов отмечает, что если предложения (урожая) в этом году будет меньше, чем ожидается, то этот фактор может повлиять на себестоимость готовой продукции.
— Негативными факторами, влияющим на себестоимость производства продуктов, сегодня остаются цены на электричество, топливо и удобрения, — говорит Дмитрий Леонов. — Однако сборы урожая по ключевым сельхозкультурам в этом году сопоставимы с прошлогодними. По тем культурам, где сборы отстают от прошлогодних, снижение незначительное.
По отраслевым данным на конец октября, в РФ уже намолочено 150,2 млн т зерна (в бункерном весе), что на 32,9 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года (117,3 млн т).
Урожайность составила 33,3 ц/га (26,7 ц/га в прошлом году). Сбор пшеницы составил 105,9 млн т (78,5 млн т) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га).
Несколько ниже прошлогоднего показатели уборки риса: его посевы обмолочены с 56,3% площадей, намолочено 606,1 тыс. т (725,1 тыс. т) при урожайности 61 ц/га (64,3 ц/га).
Гречихи собрано 1,18 млн т (813,6 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), урожайность составила 11,3 ц/га (9,9 ц/га). Картофель убрали с 79,1% площадей, накопали 5,869 млн т (5,445 млн т) при урожайности 245,9 ц/га (221,1 ц/га). Овощи убраны с 75,7% площадей, собрано 3,725 млн т (3,773 млн т), урожайность составила 264,4 ц/га (260,7 ц/га).
Председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов отмечает, что в следующем году рекордных урожаев действительно ждать не стоит. Прежде всего это связано с климатическими особенностями нынешней осени, уточняет представитель рынка. «Из-за этого озимые посеяны не в должном объеме. Но голодать мы точно не будем», — сказал Коршунов.
Для того чтобы диверсифицировать средства для повышения урожайности, необходимо принятие ряда мер, считают в союзе. Союз органического земледелия уже направил в адрес Минсельхоза и Минэкономразвития коллективные предложения от нескольких десятков производителей по развитию рынка. В их числе: снятие требования по прохождению процедуры перерегистрации биоудобрений через 10 лет как избыточной, снятие требований проведения экспертизы и полного цикла полевых испытаний (как для нового продукта) в случае создания производства биоудобрений по тем же технологиям и из того же сырья, что и зарегистрированные препараты, но на иной производственной площадке, создание отдельного государственного каталога биопрепаратов и биоудобрений.
Председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК Петр Чекмарев прогнозирует, что объем валового сбора зерна в следующем году может снизится до 100−115 млн т. Причин тому, по его словам, несколько:
По мнению представителя ТПП РФ, в настоящее время нужен комплекс реальных мер выхода из сложившейся ситуации. Впрочем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже заявил о том, что сейчас для сохранения доступности минеральных удобрений для аграриев действует специальный комплекс мер.