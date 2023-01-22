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12:06 (мск), источник: © РИА Новости

Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, сейчас РФ прорабатывает вопрос таких поставок в Египет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Источник: © РИА Новости

Она отметила, что Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — сказала Абрамченко.

По ее словам, сейчас наиболее востребовано зерно и масложировая продукция.

«Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов», — добавила вице-премьер.

В дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, отметила собеседница агентства.

«И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов», — пояснила она.

В декабре Абрамченко рассказала, что первая рублевая сделка с Турцией состоялась осенью, эксперимент оказался удачным.

В мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.

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