15:47 (мск), источник: Известия
Богатая коррекция: продолжат ли рынок акций и рубль падение
Индексы полностью утратили февральские достижения, нервозности добавит эскалация в геополитике.
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Падение рынка акций и рубля продолжится как минимум до конца февраля, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Нервозности инвесторам добавят геополитическая эскалация и действие ограничений на российскую нефть. По оценкам аналитиков, индекс Мосбиржи в ближайшее время будет сохраняться ниже отметки 2200 пунктов. Тем временем рубль, который ослаб 15 февраля до 74 за доллар и 80 — за евро, может протестировать новые уровни, достигнув 76 и 82 соответственно.
15 февраля российский фондовый рынок продолжил падение, начатое в предыдущие сессии. Индекс Мосбиржи в ходе торгов среды в моменте снижался на 1,7%, утратив полностью февральские достижения и опустившись ниже 2200 пунктов. А индикатор РТС сократился на 2,3%, до 930. К 18:50 мск индексы снизились до отметок 2166 и 914 соответственно.
В то же время рубль в моменте ослабевал к доллару до 74,4, а к евро — до 80,0. К вечеру среды нацвалюта торгуется по 74,5 за «американца» и по 79,8 — за «европейца».
Главная причина падения индексов и нацвалюты — негативный новостной фон, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Рынок ожидает, что в скором времени ЕС обнародует очередной пакет антироссийских санкций, в который, помимо прочего, могут попасть новые банки, уточнил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. В частности, Евросоюз может ввести ограничения против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф». На этой новости бумаги последнего в моменте обвалились на 5,8%, до 2546 рублей.
Ожидания эскалации геополитической напряженности заставляют участников снизить аппетиты к риску, согласился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Также, по его мнению, влияет и рост индексов в последние две недели, который несколько оторвался от реальности. Особенно — доходности безрисковых инструментов (ОФЗ) не по факту ужесточения денежно-кредитных условий, а только на ожидании этого шага.
— Кроме того, существенным фактором коррекции стала относительная слабость товарных рынков, в частности нефти и золота, — подчеркнул эксперт. — Не стоит забывать и об опасениях роста налоговой нагрузки на бизнес в условиях увеличения дефицита бюджета, что в значительной степени снижает дивидендный потенциал российских акций.
С начала года индекс Мосбиржи поднялся до максимальных значений с сентября 2022-го, но сейчас наблюдается коррекция на фоне отсутствия новых драйверов, констатировал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По оценкам замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, пока снижение не выходит за рамки технической коррекции. Однако поддержку рынку не оказывают ни новости, ни динамика на внешних площадках.
На ослаблении рубля, в свою очередь, сказываются несколько факторов, уверен главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
В ближайшее время ждать роста на фондовом рынке не стоит, считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.
По его словам, коррекция может даже углубиться, так как в моменте факторов «против» больше. Речь о новых санкциях, снижении цен на энергоносители по мере окончания зимы в Европе, потенциальном росте налоговой нагрузки на бизнес и слабых отчетностях за IV квартал 2022-го на фоне сокращения потребительской активности.
— Краткосрочных драйверов для ускоренного роста рынка акций пока нет, — подчеркнул и Василий Карпунин. — Индекс Мосбиржи может остаться на уровне около 2200 пунктов или незначительно ниже.
По мнению Александра Фетисова из РСХБ, в случае дальнейшей коррекции на рынке не исключено, что индекс Мосбиржи остановится на отметке 2150−2180 пунктов.
Ослабление может смениться ростом при условии соответствующей динамики на внешних площадках или появлении хороших новостей, допустил Георгий Ващенко. Однако, как считает эксперт, заметного отскока, скорее всего, не произойдет.
Сейчас в центре внимания — ослабление рубля. Процесс продолжается ввиду нехватки долларовой ликвидности на бирже. Власти пока не вмешиваются, поскольку ситуация не носит острого характера. В ближайшие дни пара USD/RUB может торговаться в диапазоне 73,5−75 рублей. Пока курс ниже 80 за доллар, никаких действий, направленных на укрепление рубля, не последует.
Ослабление нацвалюты может продолжиться до последних чисел февраля, когда на рынок выйдут экспортеры и будут активно продавать валюту для уплаты налогов в бюджет, полагает Михаил Васильев. Курс до конца месяца будет находиться в диапазоне 72−76 к доллару, 78−82 — к евро и 10,6−11 — к юаню, спрогнозировал он.
Факторов для более значительного ослабления рубля сейчас предостаточно, согласился Александр Фетисов. Он отметил, что к внешним триггерам можно отнести рост курса доллара относительно других валют после публикации данных об инфляции в США и, возможно, новых «горизонтах» ужесточения политики ФРС. А к внутренним — инициативы Минфина по ограничению дисконта нефти Urals к Brent, что даст эффект в виде повышения налогов.
Сейчас стоит придерживаться консервативного подхода к инвестированию, советует основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Рекомендуется не распределять более 10−15% от общего портфеля в российские акции, а из последних отдавать предпочтение защитным инструментам с фокусом на внутренний рынок и предпочтительно с высокой вероятностью выплаты дивидендов, сказал Константин Асатуров.