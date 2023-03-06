Новые условия подстегнули спрос на IT-ипотеку

По данным ведомства, в феврале на получение IT-ипотеки подано вдвое больше заявок, чем в предыдущие месяцы — 4,7 тыс. В корпорации ДОМ. РФ, выступающей оператором программы, «Известиям» отметили рост выдач на 70% по сравнению с показателями января: 893 займа на 7,8 млрд рублей против 523 на 4,4 млрд.
Скачок интереса к программе подтвердили и крупные банки. С начала февраля этого года объем выдачи ипотеки уже достиг 3,1 млрд рублей против январских и декабрьских сумм в 2,2 млрд и 2,8 млрд соответственно, рассказали в «Сбере». В ВТБ сообщили об утроении спроса на продукт. Всего с прошлого года объем сделок достиг более 8,3 млрд рублей, указали в банке. С момента модернизации условий выдачи по программе выросли на 70%, достигнув объема кредитования в 1,6 млрд рублей, сообщили в банке ДОМ. РФ.
Количество заявок от потенциальных заемщиков увеличилось более чем на 60% за это время, добавили там. Тенденцию роста спроса на IT-ипотеку отметили также в «Зените», Ак Барс Банке, Абсолют Банке и в «Росбанк Дом».
Активнее всего кредиты берут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае.
Корректировка условий расширит количество граждан, которые смогут воспользоваться IT-ипотекой, считают эксперты. В то же время они указали на риски трансформации условий этой программы в нельготные и преимущества других программ.