NASDAQ и NYSE проведут принудительный делистинг бумаг российских компаний

28 февраля 2022 г. NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками этих компаний.
Ни материнская структура Yandex N.V., ни другие компании группы «Яндекса» не находятся под санкциями Евросоюза, США или Великобритании, говорится в сообщении компании. Не затронули санкции Ozon, Qiwi, Циан и HeadHunter.
Московская биржа продолжит торги ценными бумагами «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Qiwi и Циана в обычном режиме, сообщается на сайте площадки. В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие торгующиеся на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.
В сообщении «Яндекса» говорится, что компания намерена подать апелляцию в ближайшее время. Вопрос обжалования уже изучает и Ozon, говорит ее представитель. По правилам листинга компания имеет право запросить слушание специальной комиссии в течение семи календарных дней после уведомления, объясняет он.
По правилам NASDAQ, в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии, действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам площадки, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании.
Приостановка торгов не является препятствием для подачи компанией апелляции, уточнил представитель Ozon.
При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость, отметил представитель Ozon. То же самое заявляют в «Яндекс».
Мотивационная программа для сотрудников «Яндекса» сейчас не привязана к акциям. В прошлом году компания обновила ее условия, заменив опционы повышенными окладами и премиями. На это компания направила 18,5 млрд руб., говорилось в отчетности компании по МСФО.
«Ведомости» ожидают ответов представителей HeadHunter, Qiwi и Циан.