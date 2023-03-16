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00:53 (мск), источник: Ведомости

NASDAQ и NYSE проведут принудительный делистинг бумаг российских компаний

15 марта поздно вечером российские компании, расписки которых обращаются на американских биржах NASDAQ и NYSE, получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. Речь идет о расписках «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Циан и Qiwi. Соответствующее решение биржи опубликовали на сайтах, об этом также сообщается на сайте Московской биржи.

Источник: AP 2022

28 февраля 2022 г. NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками этих компаний.

График NAS100 от TradingView

Ни материнская структура Yandex N.V., ни другие компании группы «Яндекса» не находятся под санкциями Евросоюза, США или Великобритании, говорится в сообщении компании. Не затронули санкции Ozon, Qiwi, Циан и HeadHunter.

Московская биржа продолжит торги ценными бумагами «Яндекса», Ozon, HeadHunter, Qiwi и Циана в обычном режиме, сообщается на сайте площадки. В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие торгующиеся на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.

В сообщении «Яндекса» говорится, что компания намерена подать апелляцию в ближайшее время. Вопрос обжалования уже изучает и Ozon, говорит ее представитель. По правилам листинга компания имеет право запросить слушание специальной комиссии в течение семи календарных дней после уведомления, объясняет он.

По правилам NASDAQ, в случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии, действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам площадки, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании.

Приостановка торгов не является препятствием для подачи компанией апелляции, уточнил представитель Ozon.

При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость, отметил представитель Ozon. То же самое заявляют в «Яндекс».

Мотивационная программа для сотрудников «Яндекса» сейчас не привязана к акциям. В прошлом году компания обновила ее условия, заменив опционы повышенными окладами и премиями. На это компания направила 18,5 млрд руб., говорилось в отчетности компании по МСФО.

«Ведомости» ожидают ответов представителей HeadHunter, Qiwi и Циан.

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