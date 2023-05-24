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04:30 (мск), источник: Life.ru

Бензин стремительно дорожает на бирже: Что будет с ценами на АЗС и как можно сэкономить

Цены на бензин в мае заметно выросли. Пока повышение коснулось биржевой стоимости, но обычно через несколько недель это сказывается и на рознице. Как изменятся цены на АЗС?

Источник: Reuters

Чем необычна ситуация, которая складывается на топливном рынке

Ралли на рынке бензина продолжается. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник обновила исторический максимум. Бензин Аи-95 по территориальному индексу европейской части России уже уверенно приближается к отметке в 62 тысячи рублей за тонну. Предыдущий рекорд в размере 60 570 рублей держался с сентября 2021 года. Об этом рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 15 мая 2023 года выросли на десять копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 51,12 рубля за один литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на девять копеек — до 47,38. Бензин Аи-95 подорожал на десять копеек — до 51,62 рубля, цена Аи-98 также выросла на десять копеек и составила 61,93 за литр. Стоимость дизельного топлива в среднем по России не изменилась и держалась на уровне 58,1.

— Думаю, что основным драйвером роста является намерение Минфина РФ снизить топливный демпфер в два раза в период с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате изменений выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц. Дополнительными факторами, которые отразились в росте стоимости бензина, стало снижение поставок из российских портов в связи с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ростом внутреннего спроса, — отметил Сергей Чеврычкин.

По данным Reuters, поставки из российских портов Чёрного и Азовского морей упали на 9%, до 4,48 миллиона тонн. Экспорт топлива из балтийских портов в Приморске, Высоцке и Усть-Луге в апреле снизился на 1,5% — до 6,1 миллиона тонн. Поставки из дальневосточных портов, напротив, выросли на 0,5% — до 743,8 тысячи тонн.

Вот уже почти полмесяца бензин показывает устойчивый рост цены. И топливо продолжает дорожать. Демпферы, конечно, удерживали какое-то время розничные цены, но бюджет идёт с отставанием. Рубль нестабилен и стабилизироваться не может, а значит, долго такое положение не продлится. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Минэнерго, конечно, говорило, что АЗС, покупающие бензин не по биржевым ценам, применяют оптово-розничную маржу, а значит, цены не выйдут за рамки инфляции. Но маржа на некоторых АЗС за Аи-95 уже и так составляет 0,8 рубля с литра, а за Аи-92 — 0,4 рубля с литра. То есть уже на грани рентабельности. А поскольку Минфин планирует снизить порог демпфера для компенсации дефицита бюджета, мы точно увидим рост цен на топливо и в рознице, — добавил Артём Деев.

Стоимость бензина в России в меньшей степени зависит от рыночных колебаний цен на нефтепродукты или логистику, транспортировку, всё-таки половина составляющей цены бензина — это налоги и акцизы, которые устанавливаются на государственном уровне. Ещё дополнительные сборы увеличивают долю различных налогов и сборов чуть ли не до 70% от розничной цены. Дальше продавцы закладывают себестоимость сырья, транспортировки, надбавку и другие затраты. Удорожание этих статей и является причиной роста цен на бензин. Об этом рассказала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

На сколько вырастут цены на АЗС и как можно сэкономить на бензине

Сергей Чеврычкин считает, что в ближайшее время цены на бензин продолжат расти. Пока нет причин, которые могли бы повлиять на смену этой тенденции. По прогнозам аналитика, вероятнее всего, сценарий ритмичного повышения средней стоимости бензина в течение этого года — в диапазоне от 54 до 56 рублей за литр.

— Учитывая текущую ситуацию, возникает вопрос, как можно сэкономить на заправке автомобиля? Думаю, автолюбителям стоит обратить внимание на дисконтные карты АЗС, которые предлагают скидки от 3% до 5% на топливо. Лучшим вариантом будет использование банковских карт, совместимых с программами лояльности в сетях АЗС, что на практике показывает экономию 10−12% от стоимости топлива, — отметил Сергей Чеврычкин.

Артём Деев считает, что уже в ближайшее время бензоколонки поднимут цены примерно на два рубля, а в среднесрочной перспективе цены вырастут ещё на три-пять рублей за литр.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал полагает, что повышение цен на бензин — краткосрочный тренд. Дело в том, что стоимость топлива напрямую влияет на инфляцию, а её сейчас стараются сдерживать на государственном уровне. Соответственно, будут регулировать и рост цен на бензин.

— Скорее всего, стоимость бензина будет умеренно расти в пределах инфляционного коридора, установленного Центробанком. Таким образом, за год общее повышение стоимости бензина составит порядка 4%. Мы полагаем, что механизм демпфирования надёжно регулирует цены на бензин, соответствуя уровню инфляции, — добавил начальник отдела исследования инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

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