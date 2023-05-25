Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал RTVI Тамаз Гаиашвили.
Основатель авиакомпании добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.
«Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — добавил он.
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.
Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.
Гаиашвили подтвердил RTVI, что авиакомпания со своей стороны отказывается обслуживать Зурабишвили. «Больше не будет с нами летать. Компания приняла такое решение, так и будет дальше», — сказал он.
Основатель Georgian Airways признал, что спрос пока растет несильно. «Думаю, будет нужно время, реклама, чтобы люди знали, что такое существует, и тогда, я думаю, что пойдут пассажиры», — пояснил Гаиашвили. Он добавил, что поток будет постепенно нарастать, потому что «сейчас понимают, что восстановились прямые рейсы, и все потихонечку переходят на прямые рейсы».