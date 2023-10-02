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2 октября, источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» договорился о страховом урегулировании по 17 самолетам

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что завершила урегулирование отношений с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 16 воздушным судам и еще по одному воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital.

Источник: Reuters

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО “Аэрофлот”. Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО “Страховая компания “НСК”, которая выплатила сумму урегулирования”, — говорится в сообщении “Аэрофлота” (есть у “Ъ”).

В компании сообщили, что намерены продолжать договариваться с иностранными компаниями по вопросу эксплуатации и других самолетов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» также урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и пяти авиационных двигателей.

По данным «Ъ», кроме «Аэрофлота» выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly. В случае с «Уральскими авиалиниями» речь идет о 19 бортах различных собственников, с iFly — о трех Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

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