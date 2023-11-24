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11:47 (мск), источник: АГН «Москва»

Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада

Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада, отмен и задержек рейсов из-за погоды нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Источник: Агентство «Москва»

«Московский аэропорт Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. На текущий момент воздушная гавань работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет», — сказали в пресс-службе Домодедово.

В свою очередь в пресс-службе Шереметьево Агентству «Москва» пояснили, что авиагавань также работает в штатном режиме.

«В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Аэропорт Шереметьево использует необходимые производственные ресурсы для устойчивого обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в период сложных метеоусловий. В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов. Для комфорта и безопасности пассажиров в постоянном режиме происходит расчистка привокзальных площадей в аэропорту Шереметьево», — пояснили в Шереметьево.

В пресс-службе Внуково Агентству «Москва» сообщили, что отмен рейсов из-за снегопада нет. «Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет», — уточнили в авиагавани.

Ранее сообщалось, что утром 24 ноября в столичных аэропортах задержано и отменено около 50 рейсов.

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