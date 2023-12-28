РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes

РЖД объединяет почти весь железнодорожный комплекс страны, отметили в Forbes. По данным на конец 2022 года, в компании работали 701 200 человек. В 2009 году в РЖД числились более 1 млн сотрудников, напомнили в издании.
ОАО «Российские железные дороги» образовалось в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат Российской Федерации, полномочия акционера осуществляет правительство.
По состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал компании составляет 3 трлн 212,18 млрд руб. Пост генерального директора РЖД занимает бывший замминистра транспорта России Олег Белозеров, должность председателя совета директоров — первый замглавы правительства Андрей Белоусов.
В начале ноября РБК представил рейтинг работодателей, в котором компании оценивались по нескольким группам показателей: «сотрудники и условия труда», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «социальная ответственность», «деловая репутация» и «мнения сотрудников». В группу из 16 компаний, получивших наивысший результат, вошли «Газпром нефть», «Норникель» и «Полиметалл».