«Победа» впервые с 2021 года получит Boeing

Как сообщил источник РБК, это будет борт прекратившей полеты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight. На начало 2022-го у авиаперевозчика было 13 лайнеров Boeing, но 11 из них в марте 2022 года были задержаны по требованиям иностранных лизингодателей в аэропортах Турции и Египта. Два оставшихся Boeing с тех пор стояли в Шереметьево.