Ревизия долгостроев Владивостока: что с ними будет в 2024 году

Уходят в историю знаменитые долгострои Владивостока. Бывший «Хаятт» на мысе Бурном принял первых гостей в этом году. Пайщики многострадального кооператива ЖСК «Остров» получили ключи от своих квартир и домовладений, хотя проект всё ещё не завершён. В 2024 году планируется заселить жилой комплекс «Аркада Арт» рядом с оперным театром. Но есть объекты, чья судьба до сих пор не решена — «памятники» из криминальных 90-х и напоминание о бюрократических войнах. В уходящем году ИА PrimaMedia провело ревизию знаменитых (и не очень) долгостроев Владивостока.
«Аркада Арт» — прошло 10 лет
Один из самых молодых долгостроев расположен на Фастовской, 33 рядом оперным театром. Это жилой комплекс «Аркада Арт» от компании «Аркада». Строительство стартовало во втором квартале 2015 года, но дом всё ещё не сдан.
На сайте ЕРЗ (единый ресурс застройщиков) указаны сроки завершения работ в третьем квартале 2024 года. Квартиры по 180−220 тысяч рублей «квадрат» до сих пор продаются.
Изначально ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2018 году, но сроки постоянно переносились. Сначала застройщик ссылался на сложности с проектной с документацией, нехватку рабочей силы — Россия поддержала санкции ООН в отношении КНДР, и строители из Северной Кореи вынуждены были вернуться домой, потом началась пандемия.
Появились слухи о скором банкротстве «Аркады». Заявление о признании компании несостоятельной в арбитражный суд подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Но тогда застройщик доказал свою платежеспособность.
«Вы с упоением на костях танцевали, предвидели крах компании и радовались. А теперь что скажете? Дом достраивают, уже финальная часть», — это комментарий в сети 2020 года. С тех пор прошло несколько лет. Отчёты на сайте застройщика говорят о высокой готовности объекта, а в соцсетях появляются другие обнадёживающие комментарии.
Пихтовая, 35 — родом из 90-х
Один из старейших долгостроев Владивостока на Пихтовой ведёт свою историю с 1993 года. Дом всё ещё не сдан, хотя в нём живут люди.
Застройщиком стал потребительский кооператив ЖСК «88». Через несколько лет его признали банкротом. Скандальная стройка окончательно встала в 2013 году.
С 2020 года над решением проблемы работает краевой Фонд защиты прав-граждан участников долевого строительства. Здание обследовали, и выяснилось, что секции 6−7 подъездов подлежат сносу.
Рассматривались два варианта — выплата гражданам рыночной стоимости квартиры и возведение нового дома на прежнем месте с предоставлением квартир той же квадратуры.
В 2023 году в Приморье начали внедрять новую программу помощи обманутым дольщикам с выплатой однократных денежных компенсаций.
Сообщалось также, что свою помощь предложила федеральная структура — Фонд развития территорий. «Так что у каждого пайщика есть выбор: получить компенсацию по краевому закону или ожидать выплату от Фонда развития территорий», — поясняли в правительстве края.
Сегодня обманутые пайщики продолжают получать выплаты, причём часть из них живёт в разрушающемся доме — с грибковыми стенами, протекающей крышей и другими проблемами, без центрального отопления и горячей воды.
«Сафонов» — наследие «красного губернатора»
Ещё один долгострой расположен по адресу Сафонова, 7. Застройщик — группа компаний «Аврора-Строй». Плановым сроком завершения строительства указан третий квартал 2021 года.
Главу компании Андрея Ищенко, некогда чуть было не победившего на выборах губернатора (шел от партии КПРФ), задержали весной 2022 года. В августе 2023 года «красному губернатору» огласили приговор — 6 лет колонии.
«Следствием и судом установлено, что обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке, в период времени с декабря 2016 года по июнь 2021 года, из корыстных побуждений, совершил мошенничество. Он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 387 млн. рублей», — сообщил Следком.
Достраивать «Сафонов» правительство Приморья привлекло инвестора — компанию СК «Регион». До конца 2023 года собственники должны получить ключи от квартир.
«В настоящее время начата работа по передаче жилых помещений гражданам-участником долевого строительства», — следует из сообщения Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Борисенко, 106а — полицейский долгострой
Пустующие коробки двух панельных 10-этажек расположены в районе бухты Тихой. Начавшаяся в 2006 году стройка до сих пор не завершена. Строительная готовность объекта не превышает 40 процентов.
Дом возводили на территории, которая принадлежал краевому УМВД. Сотрудникам управления полагалось до 20% квартир. Но в 2008 году стройка замерла. Застройщик «Лесной квартал» называет основной причиной изменения законодательства, из-за которых стройплощадка фактически оказалась вне закона.
Застройщиком стала компания «Лесной квартал», созданная экс-депутатом Законодательного Собрания Приморского края Юрием Степанченко в 2006 год. Во время расследования так называемого дела «Мещерякова» о махинациях с краевой собственностью Юрий Степанченко уехал в США.
«Этот дом строился по устной договоренности между администрацией Приморского края и УВД Приморского края, в будущем планировалась программа под расселение сотрудников УВД, но на тот момент из-за отсутствия финансирования всё было сделано за счет средств “Лесного квартала” и завода “Аврора”. В 2008 году по представлению прокуратуры была остановлена стройка, как незаконное строительство, т. к. у нас, как у застройщика, нет земли», — поясняла директор «Лесного квартала» Татьяна Комарова.
С тех пор здание заслужило славу одного из самых романтичных долгостроев Владивостока. Граффитчики практиковались здесь в уличном искусстве, а роуп-джамперы и альпинисты — в экстриме.
Судьба дома решилась в 2023 году, когда правительство края отсудило его у «Арте ЕЛ ДЕН — ДВ», можно сказать, преемника обанкротившегося «Лесного квартала». Объект передали Корпорации развития Приморского края. Будет ли он достроен или снесен, выяснится после технической экспертизы.
ЖК «Первомайский» — директор в колонии строгого режима
ЖК «Первомайский» находится на улице Кипарисовой, 26. Компания «Дальстройконтракт» начала строительство в 2007 году. По проекту планировалось возвести 10 этажей. Сдать новостройку в эксплуатацию хотели в 2009 году, но сроки несколько раз переносились — сперва на 2012, 2013, а затем на 2015 год. В 2014 году в отношении застройщика в рамках закона «о несостоятельности (банкротстве)» введена процедура наблюдения.
Для руководителя компании Андрея Антонова эта история вылилась в уголовное дело. В 2018 году бывшего директора ООО «Дальстройконтракт» осудили по фактам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и назначили ему наказание в виде 4 лет и 5 месяцев колонии строгого режима.
А в 2022 году Антонов получил новый срок — 6 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.
«Фигурант в период с 2006 года по 2016 год заключил более чем со 150 гражданами договоры участия в долевом строительстве двадцатиэтажного многоквартирного дома по улице Кипарисовая во Владивостоке, не имея разрешения на строительство указанного объекта, в связи с чем, взятые на себя обязательства не исполнил», — сообщала прокуратура.
Новостей о долгострое последнее время не появляется. На сайте ЦИАН (6+) указан срок сдачи 2022 год, квартир в продаже нет.
ЖК «Альбатрос» — благоустройства не получилось
Этот долгострой расположен в районе «Толстого (Буссе)», по адресу пр-т Красного Знамени, 95А. Локация хорошая, но объект так и не дождался старта продаж.
Стройка стартовала в 2014 году и должна была завершиться в 2016-м. Причём сообщалось, что к 18-ти этажному жилому дому будут прилагаться большой сквер и детский сад.
Начались судебные разбирательства — у компании возникли проблемы с разрешительной документацией. Ей было отказано «в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Основанием для признания судом недействительным выданного разрешения на строительство послужило несоответствие проектной документации «Реконструкция торгового комплекса под жилой дом со встроено-пристроенными торговыми помещениями по проспекту Красного Знамени, д. 95А в г. Владивостоке» градостроительному плану земельного участка.
Эту стройку называют «пушкарёвской». Примечательно, что экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был задержан 1 июня 2016 года по обвинению в картельном сговоре. По некоторым данным, ныне ликвидированная компания «Хай Тек Трейд» входила в сферу влияния опального градоначальника.
ЖСК «Остров» — проект всё ещё не завершён
Получившие ключи жители скандального долгостроя ЖСК «Остров» подводят итоги года — дома готовы, но на конец декабря проект не завершён полностью.
«У нас однозначно есть положительные результаты: строительство домов завершено, сети проложены, индивидуальные дома переданы в собственность, начата городская дорога, запущен газ в посёлок. В планах, конечно, было завершить проект полностью, но видимо, это невозможно», — делится участник жилищно-строительного кооператива.
На 2024 год у пайщиков остаётся много вопросов. Так, нужно ввести в эксплуатацию дуплексы — это, по словам членов кооператива, самый больной вопрос сегодня. Необходимо подать газ во все индивидуальные дома (на сегодня газифицированы только несколько домов третьей очереди). Все сети предстоит передать городу, а это процесс не быстрый. Есть и другие важные вопросы.
Напомним, что «Остров» — один из самых болезненных долгостроев Владивостока — ЖСК был создан в 2012 году для обеспечения жильем научных сотрудников и педагогов ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. Проект рассчитан на 252 дома: из них 224 индивидуальных жилых, 8 многоквартирных домов и 20 дуплексов. Масштабная стройка стартовала на острове Русском в бухте Аякс, и процесс затянулся больше, чем на 10 лет.
В 2020 году в издании «Интерфакс-Россия» (18+) сообщалось«, что следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО “Инвестиционно-строительная компания “Аркада” по факту хищения денежных средств ЖСК “Остров” в размере более 146 млн рублей.
В сентябре 2023-го губернатор Приморья Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова. Чиновник отвечал за решение проблемы пайщиков ЖСК «Остров».
Что касается «Аркады», застройщик доказывал свою непричастность. Позиция руководства компании — строительство было остановлено по причине нехватки средств у кооператива. В суде удалось её отстоять.
«“Аркада” отбилась, суд посчитал, что она построила жильё на те деньги, которые ей выплатил ЖСК», — сообщил агентству один из пайщиков.
Луцкого 17, а — офисный недострой строителя «Золотого моста»
Конечно, нельзя не пройтись по объектам коммерческой недвижимости. В 2010 году офисное здание начало строить ЗАО «Тихоокеанская мостовая компания» (ТМК), построившая Золотой мост во Владивостоке.
Компанию признали банкротом в августе 2015 года.
В 2016 году в Приморье вынесли приговор по делу о хищении более 100 млн рублей, принадлежавших ЗАО. Экс-директора предприятия Игорь Нестеренко приговорили к 3 годам 3 месяцам общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей.
Преемником Нестеренко стал Виктор Гребнев, которого вскоре постигла та же печальная участь. В 2016 году в отношении него возбудили уголовное дело.
"В конце июня Уссурийский районный суд Приморского края приговорил Гребнева к пяти годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. Его обвиняли в преднамеренном банкротстве ТМК, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере, — писал РБК (18+) в 2019 году.
— Апелляционная инстанция Приморского краевого суда изменила приговор Уссурийского районного суда в отношении Гребнева Виктора Григорьевича <…> [Суд постановил] считать Гребнева осужденным по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере. — РБК) и ст.196 УК (преднамеренное банкротство. — РБК) и [приговорил] к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".
В ноябре 2023 года офисный недострой получил нового собственника по итогам торгов. Аукцион состоялся в рамках банкротства ТМК — за 31,7 млн рублей объект приобрело некое ООО «Океан» с единственным учредителем Региной Дашевской, зарегистрированное во Владивостоке за два месяца до начала торгов.
«Оушен-Сити» — стройка «Динаса»
Многоэтажное офисное здание расположено по адресу ул. Тигровая, 23Б. Строительство начала известная компания «Динас» в 2006 году, затем работы продолжил «ИнвестСтрой».
В 2014 году у застройщика возникли проблемы с разрешительной документацией, и процесс остановился.
«В мае 2014 года на основании договора купли-продажи ООО “ИнвестСтрой” приобрело в собственность земельный участок площадью 1 636 кв.м. по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая 23б, а также расположенный на нем объект незавершенного строительства. 17 июня 2014 органом строительного контроля на данном объекте проведена проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения градостроительного законодательства», — следует из сообщения Пятого арбитражного апелляционного суда.
А в 2019 году Арбитражный суд Приморского края признал незаконными действия администрации Владивостока, отменившей разрешение на строительство административного центра «Оушен-Сити» на ул. Тигровой. Сегодня стройка всё ещё «стоит».
Бывший «Хаятт» на мысе Бурном — принимает гостей
Пятизвездочный апарт-отель RODINA Residences Vladivostok принял первых постояльцев в октябре этого года. И хотя объект наконец сдан, его нельзя не отметить, ведь это один из самых известных долгостроев Владивостока.
Со времён Саммита АТЭС-2012 «Хаятт» фигурировал в новостных сводках. В августе суд оставил без изменения приговор экс-директору ОАО «Наш дом Приморье» Марине Ломакиной, осужденной за растраты при строительстве «Хаяттов». Её приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
В судебном заседании установлено, что в период с сентября 2012 года по август 2013 осужденная, занимая должности генерального директора и заместителя генерального директора ОАО «Наш дом Приморье», обеспечила оплату заведомо фиктивных актов выполненных работ в пользу юридического лица, руководство которым осуществлял ее супруг. В результате преступный действий были похищены более 100 млн рублей, предназначенных для строительства корпусов гостиничного комплекса «Хаятт» во Владивостоке.
Pacific Summit Plaza, ТРК «Просто»
Долгострой на Постышева неизменно привлекает к себе внимание жителей и гостей города. Объект, расположенный по адресу пр-т 100-летия Владивостока, 99, начинали строить компании «Востокинвестстрой» и «Строительный альянс».
Проект входил в сферу интересов бизнесмена Игоря Борбота, бывшего акционера ОАО Радиоприбор, сбежавшего в США. ТРК планировали сдать ещё в 2008 году, но по сей день он не завершён.
В 2012 году центр продали ЗАО «Пасифик Партнерс», наполовину принадлежавшей НАО «РДС», подконтрольной Игорю Борботу. «Пасифик Партнерс» получил здание готовностью 36% и земельный участок площадью 25,2 тысячи квадратных метров за 1,2 млн рублей.
С судебным спором о сделке вышла в суд компания ЗАО «Стройинвест», принадлежащая ПАО «Находкинская БАМР», полагая, что решение об одобрении спорной сделки принято с нарушением норм корпоративного законодательства.
Несмотря на то, что в удовлетворении заявленных требований отказано со ссылкой на пропуск истцом срока исковой давности по заявленному требованию, работы совсем не кипят.
Инновационный культурный центр на Русском — бесславный финал
Бесславно завершается судьба инновационного культурного центра на острове Русский — одного из крупнейших в Приморье проектов прошлого десятилетия. Спустя три года неудачного строительства, шесть лет глубокой заморозки и сотни миллионов рублей из бюджета печально известные купола было решено выставить на торги. Их исключат из краевой собственности в связи «отсутствием потребности».
В повестку заседания экономического комитета ЗС ПК 19 октября включили проект закона, вносящего изменения в программу приватизации краевого имущества на 2022−2024 годы. Среди объектов, выставляемых на торги, оказались и деревянные сферы на острове.
«Законопроектом также предлагается к приватизации объект незавершенного строительства со степенью готовности 40% и площадью 4886 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 20 000 кв.м», — говорится в пояснительной записке к документу.
По предварительный данным, долгострой оценили в 234,9 млн рублей.
Отметим, что в центре собирались проводить выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, а также лекции и другие мероприятия.
Медицинский городок на Русской — психбольницы не будет
Объект по адресу улица Русская, 100/3 задумывался как психиатрическая больница на 550 коек — целый больничный городок на площади 10 га из нескольких корпусов. Сюда должны были переехать пациенты из учреждения на Шепеткова, где не хватает коек для пациентов.
Но в 2015 году из-за недостатка финансирования образовался очередной долгострой. Позже его решили перепрофилировать. Предполагалось отдать корпуса детской больнице.
«Да, там планируется детская больница», — подтвердили в правительстве Приморского края.
Известно, что сейчас ведётся проектирование четырёх больниц в регионе. Две из них расположены в районе Русской — это инфекционная больница на 400 коек как отделение в составе краевой клинической больницы № 2 и детская краевая клиническая больница. Выяснить подробности проекта в минздраве агентству не удалось.
ФОК в Снеговой Пади — расторжение концессии
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Снеговой пади всё ещё на стадии строительства. И похоже, что завершится оно нескоро.
Изначально заказчиком объекта стало МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», генподрядчиком выступило — ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России». Работы оценили почти в миллиард.
Объект должны были сдать к саммиту АТЭС, но между заказчиком и подрядчиком возникли прения, из-за чего стройка остановилась.
Только в 2023 году стало известно, что работы возобновятся. Масштабные планы реализуют по договору концессии с компанией «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация», сообщали власти региона. Обновлённый проект включит здание физкультурно-оздоровительного комплекса и Дворец боевых искусств на участке почти 8 гектаров. Сейчас он проходит стадию проектирования. Строительство должно завершиться в 2026 году.
Однако вскоре появилась новая проблема. Прокурорская проверка выявила нарушения при заключении концессионных соглашений.
«Концессионеры приняли на себя обязательства по строительству и эксплуатации дворца боевых искусств и школы на 1100 мест в микрорайоне “Снеговая падь”, школы в с. Вольно-Надеждинское. Объем инвестиций концессионеров по трём соглашениям составил всего лишь от 1 до 10 тысяч рублей, в то время как объём бюджетных средств: 11.6, 2.5 и 3.6 млрд рублей соответственно», — сообщила прокуратура.
Надзорный орган посчитал, что во всех трёх случаях обязательства концессионеров не обеспечены банковской гарантией, вместо нее представлены простые письма банковских организаций, не способные обеспечить финансовую безопасность сделок.
Также обращалось внимание на то, что при заключении соглашений на строительство и эксплуатацию дворца боевых искусств и школы в селе Вольно-Надеждинское сторонами не представлена и не разработана проектно-сметная, рабочая документация и инженерные изыскания.
В итоге прокуратура подала сразу три исковых заявления о признании недействительными концессионных соглашений — двух школ и дворца боевых искусств.
Сегодня МЦУ Владивостока делится следующей неутешительной информацией: «К сожалению, в связи с неисполнением концессионером обязательств по договору о строительстве рассматривается вопрос о расторжении концессии».
По этой причине комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в Законодательное Собрание Приморского края направлен на рассмотрение проект закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов». Он предусматривает выделение средств на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
Напомним, в Приморье за четыре года решена проблема 25 долгостроев общей площадью 276 тысяч квадратных метров, из них 21 дома достроены и введены в эксплуатацию, по трем объектам произведена выплата компенсаций дольщикам. В результате в правах восстановлены более 2668 семей. Общий объем финансирования на решение вопроса обманутых дольщиков составил 4,6 миллиарда рублей.