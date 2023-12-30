Ревизия долгостроев Владивостока: что с ними будет в 2024 году

Уходят в историю знаменитые долгострои Владивостока. Бывший «Хаятт» на мысе Бурном принял первых гостей в этом году. Пайщики многострадального кооператива ЖСК «Остров» получили ключи от своих квартир и домовладений, хотя проект всё ещё не завершён. В 2024 году планируется заселить жилой комплекс «Аркада Арт» рядом с оперным театром. Но есть объекты, чья судьба до сих пор не решена — «памятники» из криминальных 90-х и напоминание о бюрократических войнах. В уходящем году ИА PrimaMedia провело ревизию знаменитых (и не очень) долгостроев Владивостока.