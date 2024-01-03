Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках — эксперт

Можно условно выделить две волны перестроения рынков. Первая началась весной 2022 г. В марте прошлого года США ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа с 1 апреля 2022 г. Одновременно европейские компании откровенно боялись покупать новые партии российской нефти на спотовом рынке, хотя и продолжали получать сырье по заключенным ранее долгосрочным контрактам. Например, компания Shell купила партию российской нефти и выпустила официальное извинение, назвав это «трудным решением». Это привело к перенаправлению потока нефти из России на азиатские рынки. Но на подписание контрактов с перевозчиками и новыми покупателями ушло несколько недель, во время которых экспорт из России уменьшился. В результате цены в моменте на бирже достигали 120 долларов за баррель. Но и скидка на российскую нефть в первом полугодии 2022 г. возросла, так как Москве нужно было вытеснить традиционных поставщиков с азиатских рынков и покрыть санкционные риски. Однако на протяжении прошлого года дисконт постепенно снижался.