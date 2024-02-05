В ЕАЭС разрабатывают новые правила интернет-торговли

МИНСК, 5 фев — Sputnik, Михаил Воробьев. Представители онлайн-ретейла в странах ЕАЭС не принимают должного участия в разработке механизма доказательства безопасности товаров, продаваемых в интернете, в связи с чем могут быть приняты правила, которые окажутся тяжелыми для бизнеса, заявил недавно января в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.