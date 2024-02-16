Генпрокуратура подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске

Бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев ранее говорил РБК, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов». 13 мая 2016 года Климовский городской суд приговорил к лишению свободы Гарина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски о возмещении ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре (копия есть у РБК) говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на сумму 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Он «осуществил поставку указанного объема газа в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП “Теплосеть”, но с поставщиком не расплатился.