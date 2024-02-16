Генпрокуратура подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске

Генеральная прокуратура подготовит иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода в пользу государства, документ должен быть направлен в суд в ближайшее время. Об этом РБК сообщил источник в госструктурах. Информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией на предприятии.
«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», — рассказал собеседник РБК в госструктурах.
РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.
В начале января из-за проблем с принадлежащей заводу котельной более 20 тыс. жителей Климовска остались в мороз без тепла и света, «Ростех» тогда заявил о готовности взять предприятие под контроль. В пресс-службе госкорпорации сообщали, что готовят соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину. После аварии 9 января были арестованы начальник котельной Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.
В «Ростехе» сообщили РБК, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие и готовы обеспечить управление активом, если такое решение примет государство.
«На текущий момент корпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет находится в руках частных собственников, что не позволяло в полной мере осуществлять управление активом в интересах государства», — заявил представитель госкорпорации.
По словам собеседника РБК в госструктурах, в октябре 2023 года дочь Краснова Ольга Никишова обратилась в «Ростех» с заявлением о желании «безвозмездно пожертвовать» 10% акций. В том же месяце между ней и госкорпорацией был заключен соответствующий договор, и акции были переведены на счет «Ростеха».
Уголовные дела на владельцев завода
Как рассказал РБК источник, знакомый с результатами проверки завода, силовики возобновили расследование уголовных дел в отношении физлиц, причастных, по мнению следствия, к хищению акций предприятия с 2002 по 2010 год. Так, в настоящее время расследуются дела по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК) и (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК).
В 1993 году завод был приватизирован, преобразован в акционерное общество, при эмиссии акций которого выпущена «золотая акция». Бумаги получили его работники, а 20% — администрация Подмосковья.
По данным следственных органов, новый владелец создал ряд дочерних предприятий, в том числе ЗАО «Климовская топливно-энергетическая компания» (ЗАО «КТЭК») и ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». На тот момент задолженность ОАО «Климовский штамповочный завод» перед кредиторами составляла более 220 млн руб. По словам собеседника РБК, знакомого с материалами следствия, руководство предприятия оформило займы на сумму более 200 млн руб. у аффилированной с Портильей-Суминым компании «Группа-МНГ. УК». Затем в счет погашения задолженности компании передали ЗАО «КТЭК». В счет погашения задолженности завода ЗАО «КТЭК» передали котельную, а «Группе-МНГ. УК» были отданы 100% акций Климовского специализированного патронного завода, патронное производство, техническая документация и все недвижимое имущество. ОАО «Климовский штамповочный завод» было ликвидировано. Таким образом, как считает следствие, государство утратило право «золотой акции» и на акции завода.
Кроме того, по словам собеседника РБК, следствие проверяет сделки начала 2000-х, когда акционеры завода, в том числе Краснов, сперва передали часть акций государству, а потом признали сделку недействительной, а также произошедшую после этого передачу акций предприятия друзьям и родственникам Краснова.
По версии следствия, денежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова и после активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного совладельца — Портильи-Сумина акционеры начали выводить с завода средства, говорит собеседник РБК.
В ноябре 2023 года RT сообщал, что Портилья-Сумин задержан и в Мособлсуде в закрытом режиме рассматривается его уголовное дело по обвинению в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Телеканал связывал это дело с Климовским заводом.
Кроме того, следствие заинтересовало, что осужденный за хищение у КСПЗ почти 200 млн руб. бывший заместитель директора завода Алексей Гарин вернулся на предприятие в должности советника руководителя с доверенностью на ведение финансово-хозяйственной деятельности, говорит знакомый с материалами дела собеседник РБК.
Бывший председатель совета директоров Виталий Полетаев ранее говорил РБК, что патронный завод в 2014 году был «разворован и имел около полумиллиарда долгов». 13 мая 2016 года Климовский городской суд приговорил к лишению свободы Гарина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее Зюзинский и Кунцевский районные суды Москвы удовлетворили гражданские иски о возмещении ущерба на сумму более 125 млн руб. перед ЗАО «КСПЗ». В приговоре (копия есть у РБК) говорилось, что с 2013 по 2014 год Гарин похитил горючий газ на сумму 91,9 млн руб. у ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Он «осуществил поставку указанного объема газа в виде тепловой энергии через присоединенную теплосеть для нужд отопления и горячего водоснабжения в МУП “Теплосеть”, но с поставщиком не расплатился.
Совладелица завода Сахарова (оценивала свою долю в «немногим более 10% акций») заявила РБК, что «все уголовные дела в отношении Краснова были сфальсифицированы» и тот давно покинул Россию. Она рассказала, что муж был арестован за границей и российские власти добивались его экстрадиции. «Краснов пробыл под стражей незаконно один год и одну неделю», — говорит Сахарова, утверждая, что после того, как экспертиза нашла искажения перевода в переданных российской стороной документах, Краснов был освобожден и получил политическое убежище, а Интерпол убрал его из базы розыска.
Завод имени Андропова и конфликты вокруг него
Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода (позднее Климовский штамповочный завод), который вел свою историю с конца 1930-х. В 2008 году ему присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.
На сайте предприятия отмечено, что КСПЗ удалось освоить новые виды продукции: «Предприятие наряду с автоматными и пистолетными патронами калибра 7,62 и 9 мм выпускает патроны для оружия подводной стрельбы, строительные, спортивные, охотничьи и пневматические пули». В 2012 году председатель совета директоров завода и бывший заместитель министра внутренних дел Анатолий Шкирко рассказывал, что предприятие продает охотничьи патроны в США. «Поставляем туда охотничьи патроны калибра 7,62×39. Их берут с удовольствием», — говорил он. Среди других иностранных покупателей продукции Шкирко называл Монголию и Казахстан.