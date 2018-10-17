Ученые: Венеция и еще 49 мест исчезнут под водой
В списке — Пиза, Дубровник, Родос и другие города.
В списке — Пиза, Дубровник, Родос и другие города.
Около 50 знаменитых исторических объектов Средиземноморья будут затоплены уже в следующем веке, утверждают ученые из Килского университета в Германии.
В список мест, которым грозит исчезновение, попали Венеция, средневековый центр Родоса, исторический центр Пизы, медина Туниса, Дубровник, Пафос, Библос, старый город Корфу, Сиракузы, Равенна и многие другие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в прибрежной зоне.
Растущий уровень моря
Доктор Рейман отмечает, что исследование должно помочь правительствам средиземноморских стран выработать стратегии по защите уникальных памятников и возможному их перемещению.
Повышение уровня мирового океана происходит
Согласно недавним исследованиям, с 1992 года Антарктида потеряла более 2,7 триллиона тонн льда, а уровень моря
Читайте также: