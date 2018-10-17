Ученые: Венеция и еще 49 мест исчезнут под водой

Источник: AP 2018

Около 50 знаменитых исторических объектов Средиземноморья будут затоплены уже в следующем веке, утверждают ученые из Килского университета в Германии.

В список мест, которым грозит исчезновение, попали Венеция, средневековый центр Родоса, исторический центр Пизы, медина Туниса, Дубровник, Пафос, Библос, старый город Корфу, Сиракузы, Равенна и многие другие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в прибрежной зоне.

Растущий уровень моря из-за таяния ледников уже к 2100 году приведет к затоплению, наводнениям и эрозии прибрежных районов, объясняет Лена Рейман, возглавившая команду исследователей в Университете Кила.

Доктор Рейман отмечает, что исследование должно помочь правительствам средиземноморских стран выработать стратегии по защите уникальных памятников и возможному их перемещению.

Повышение уровня мирового океана происходит из-за теплового расширения океанской воды, а также в результате таяния полярных ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии и горных ледников. За XX век средний уровень моря поднялся на 17 см и продолжает расти. Скорость роста уровня моря каждый год увеличивается в среднем на 0,084 миллиметра в год.

Согласно недавним исследованиям, с 1992 года Антарктида потеряла более 2,7 триллиона тонн льда, а уровень моря из-за этого вырос почти на 8 миллиметров. В последние пять лет средняя скорость таяния оказалась в три раза выше, чем за предыдущие два десятилетия.