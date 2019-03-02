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11:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Израиле ждут библейского нашествия саранчи

Пострадали все страны региона.

Уже больше месяца Ближний Восток и Северная Африка страдают от небывалого нашествия саранчи. К еврейской Пасхе, которую начнут отмечать 19 апреля, насекомые доберутся до Израиля.

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Еще в середине февраля ООН предупредила страны региона, что саранча быстро распространяется по берегам Красного моря. Рои насекомых летят с побережья Эритреи и Судана. Они перелетели Красное море, добравшись до Саудовской Аравии, ОАЭ и южного Ирана. Следующим начал страдать Египет.

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Нашествие саранчи в ОАЭ, январь 2019 года

Причиной резкого увеличения популяций саранчи ученые называют обильные дожди на прибрежных равнинах Красного моря. По оценкам специалистов, даже небольшой рой может съесть за 24 часа объем пищи, которого хватило бы для 35 тысяч человек.

Самка саранчи способна отложить за свою жизнь около 300 яиц. Это приводит к тому, что рои достигают километров в ширину и могут состоять из сотен миллионов особей. Они очень мобильны и способны пролетать до 150 километров в день.

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