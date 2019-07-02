11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Роскосмос показал на фото масштабы наводнения в Иркутской области
Снимки из космоса помогают отслеживать ситуацию на пострадавшей от паводка территории.
Группа космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) делает несколько снимков региона в сутки. Полученные данные немедленно передаются в МЧС. Сейчас фотографии охватывают площадь более 1,5 млн кв. км.
В мониторинге задействованы российские космические аппараты ДЗЗ «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также космические аппараты партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16
Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе
29 июня регион посетил президент России Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.
Екатерина Алексеева