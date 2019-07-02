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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Роскосмос показал на фото масштабы наводнения в Иркутской области

Снимки из космоса помогают отслеживать ситуацию на пострадавшей от паводка территории.

Группа космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) делает несколько снимков региона в сутки. Полученные данные немедленно передаются в МЧС. Сейчас фотографии охватывают площадь более 1,5 млн кв. км.

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В мониторинге задействованы российские космические аппараты ДЗЗ «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также космические аппараты партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы, 14 погибших.

29 июня регион посетил президент России Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Екатерина Алексеева

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