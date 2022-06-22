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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России загорелся после атаки беспилотников

В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НПЗ). Возгорание началось после атаки двух беспилотников, предположительно запущенных ВСУ. Сотрудники МЧС потушили пожар, работа предприятия приостановлена.

Спецоперация на Украине
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В Ростовской области около 9:10 утра на вакуумной установке Новошахтинского завода нефтепродуктов начался пожар. Почти сразу в соцсетях появились видео очевидцев — на одном из них перед началом пожара в здание врезается беспилотник. «По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — позднее сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти сообщил, что пролетавшие над территорией НПЗ беспилотники были украинскими. Власти Украины официально не подтверждали нанесение удара по НПЗ.

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Спустя 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. К моменту их приезда огонь распространился на площади 50 кв. м на теплообменнике АВТ-1. Как сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону, погибших и пострадавших на заводе нет. В 10:12 пожар локализовали, в 10:50 было объявлено о его полной ликвидации. В тушении приняли участие 68 человек, которые использовали 24 единицы техники.

Источник: Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Сотрудников завода эвакуировали, работа на предприятии приостановлена. «Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновления деятельности предприятия в кратчайшие сроки», — заявил господин Голубев. По телефонам, указанным на сайте НПЗ, на звонки «Ъ» в течение дня не ответили. По данным «Ъ», в СКР происшедшее собираются квалифицировать как теракт (ст. 205 УК).

Новошахтинский НПЗ — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.

Его проектная мощность составляет до 7,5 млн тонн нефти в год, на предприятии работают около 1,5 тыс. человек. НПЗ производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, прямогонный бензин. Завод находится в десяти километрах от украинской границы, контролируемой ЛНР. Как сообщали СМИ, в 2014 году собственниками завода стали жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена украинского депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк. В феврале 2021 года АО НЗНП было включено в санкционный список Украины, как предприятие, поставляющее продукцию в ЛНР и ДНР. В апреле 2021 года новым владельцем компании стал подрядчик «Газпрома» ООО «Петон Инвест Технолоджи», владеющее теперь 93% уставного капитала завода. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2021 году составила 168,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

После начала спецоперации в Донбассе власти приграничных с Украиной российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах своих территорий. В апреле произошел пожар на нефтебазе в Брянской области. Местные СМИ писали, что возгорание могло быть связано с беспилотниками. В Воронежской и Курской областях сообщали о сбитых беспилотниках.

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