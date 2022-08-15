Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — сказал он.
На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что нужно согласовать на техническом уровне установление безопасного периметра вокруг ЗАЭС, немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и вывести с нее военный персонал и технику. Это предложение поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Российский постпред при ООН Василий Небензя возразил на это, что в таком случае АЭС станет уязвимой, а Киев сможет использовать ее для чудовищной провокации.
С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.