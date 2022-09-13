Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщало о нарушении режима прекращения огня. Как заявляли в ведомстве, сегодня, 13 сентября, в 16:55 позиции Баку в направлении села Вагуди на азербайджанско-армянской границе подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Азербайджан сообщал о принятии ответных мер.
В Минобороны Армении отмечали, что на некоторых участках границы ситуация «остается напряженной». Ереван заявлял о наступлении специального подразделения Баку в сторону армянских сел, а также об обстрелах приграничных объектов гражданской инфраструктуры. При этом, отметили в ведомстве, интенсивность обстрелов с полуночи значительно ослабла.
Конфликт Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Утром того же дня стороны договорились о прекращении огня с 9:00 по местному времени. ОДКБ назвала действия Азербайджана неприемлемыми. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. По запросу армянской стороны сегодня вечером проходит онлайн-саммит ОДКБ.