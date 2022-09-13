05:50 (мск), источник: ТАСС
Что известно о ситуации на границе Армении и Азербайджана
Между вооруженными силами Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября началась перестрелка. В результате боевых действий есть погибшие и раненые.
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ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности страны, в ходе которого было принято решение обратиться за помощью к РФ, в ОДКБ и СБ ООН для урегулирования ситуации на границе.
Минобороны Армении сообщило о продолжении позиционных боев по состоянию на 04:00 (03:00 мск).
Реакция международного сообщества