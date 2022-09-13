Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Спецоперация на Украине
05:50 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Между вооруженными силами Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября началась перестрелка. В результате боевых действий есть погибшие и раненые.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Вооруженных сил Азербайджана 13 сентября в 00:05 городов Горис, Сотк и Джермук, где расположены позиции армянских ВС.
  • По данным ведомства, Азербайджан использует артиллерию, крупнокалиберное и стрелковое оружие, беспилотники.
  • Министерство обороны Азербайджана заявило о диверсии Вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
  • По данным ведомства, Ереван целенаправленно нагнетал обстановку на границе в течение последнего месяца, сосредоточил наступательные вооружения, тяжелую артиллерию и живую силу и 13 сентября произвел обстрел позиций азербайджанской армии в этих районах.
  • Министерство обороны Азербайджана также объяснило боестолкновение предотвращением минирования участков между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения диверсионными группами ВС Армении.
  • В результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла потери в живой силе, военной инфраструктуре страны нанесен ущерб.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило о потерях среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе.
  • Министерство обороны Азербайджана назвало информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом и возложило ответственность за ситуацию на Ереван.
  • Силы МЧС Армении в регионах, где идет перестрелка с ВС Азербайджана, перевели в режим повышенной готовности.
  • Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил о погибших и раненых в рядах ВС Армении, их количество уточняется.
  • В Минобороны Армении заявили об интенсивном обстреле, в том числе гражданской инфраструктуры страны, со стороны Баку и призвали граждан воздержаться от публикации кадров с места боевых действий.
  • Минобороны Армении назвало ложью заявление Азербайджана о том, что обстрелы начала армянская сторона, и обвинило Баку в подготовке информационной почвы для этой провокации.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обострение на армяно-азербайджанской границе.
  • Полицию Армении перевели на усиленный режим службы, а граждан призвали не поддаваться панике.


  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности страны, в ходе которого было принято решение обратиться за помощью к РФ, в ОДКБ и СБ ООН для урегулирования ситуации на границе.

  • Минобороны Армении сообщило о продолжении позиционных боев по состоянию на 04:00 (03:00 мск).

Реакция международного сообщества

  • Пресс-службы кабмина Армении сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость урегулирования ситуации.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился с призывом к Армении и Азербайджану о прекращении боевых действий. По его словам, конфликт не имеет военного решения.

 Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
"Европейский союз никогда не признает эти паспорта"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта